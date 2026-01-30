Lua e Júpiter se encontram nesta sexta; saiba como ver

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Logo após o anoitecer desta sexta-feira (30/1), a Lua e o planeta Júpiter protagonizam um belo espetáculo astronômico visível em todo o Brasil. O fenômeno, conhecido como conjunção astronômica, pode ser observado a olho nu com extrema facilidade: basta localizar a Lua no céu e identificar, bem próximo a ela, um ponto intensamente brilhante — Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar.
A observação se estende por toda a noite. Por volta das 22h30, a Lua e Júpiter cruzam a chamada linha meridiana celeste, uma linha imaginária que liga os pontos cardeais norte e sul, passando pelo ponto mais alto do céu, o zênite. Nesse momento, ambos estarão acima do horizonte norte, alcançando a melhor posição para observação.
Com o passar das horas, a dupla celeste se desloca lentamente em direção oeste, acompanhando o movimento da Terra. Cerca de uma hora e meia antes do nascer do Sol, a Lua e Júpiter se põem no horizonte, encerrando o espetáculo. Até lá, o brilho intenso de Júpiter ao lado do satélite natural da Terra chama a atenção mesmo em áreas urbanas com maior poluição luminosa.
De acordo com o guia de observação In-The-Sky.org, o momento exato da conjunção ocorre às 23h29 (horário de Brasília), quando a Lua passa a pouco mais de 3 graus ao norte de Júpiter. Do ponto de vista de um observador em São Paulo, o par já estará visível às 19h09, a cerca de 21 graus acima do horizonte noroeste, permanecendo no céu até aproximadamente 3h18 da madrugada de sábado.
Durante o fenômeno, a Lua apresenta magnitude aparente de -12,7, enquanto Júpiter brilha com magnitude de -2,6, ambos localizados na constelação de Gêmeos. Na astronomia, quanto menor o valor da magnitude, mais brilhante é o objeto — o Sol, por exemplo, possui magnitude aparente de -27, sendo o astro mais brilhante do céu.
Para quem dispõe de binóculo ou telescópio, o espetáculo se torna ainda mais interessante. É possível observar as quatro luas galileanas de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. No início da noite, a sequência visível será Calisto, Ganimedes, Europa e Io. Após cerca das 22h30, Io troca de posição com Europa, alterando a configuração observada ao redor do planeta.
O encontro desta sexta-feira marca o encerramento da chamada “turnê mensal” da Lua pelos planetas do Sistema Solar em janeiro. Em fevereiro, o satélite natural da Terra passará próximo apenas de Mercúrio, no dia 18, e novamente de Júpiter, no dia 27. Essa série de conjunções ocorre porque a Lua orbita a Terra aproximadamente no mesmo plano em que os planetas orbitam o Sol, conhecido como plano da eclíptica.
Quem quiser acompanhar mais detalhes, pode acompanhar as lives do canal Urânia Planetário no Youtube, com o astrônomo e professor Marcos Calil. As transmissões ficaram salvas. O canal também faz lives semanais às terças-feiras, às 19h30, com orientações de observação e explicações sobre astronomia acessíveis ao público.
