Nesta segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024, o céu será palco de um evento celestial especial a partir de 15h26 (de Brasília): a lua cheia de agosto, que alguns estão chamando de Superlua e Lua Azul. Mas afinal, essas designações estão corretas? Vamos explorar as definições e entender o que realmente está por vir.



Os fenômenos astronômicos sempre despertam curiosidade e fascínio, então é natural querermos entender melhor o que está acontecendo lá em cima. Vamos esclarecer o que é uma Superlua, o que é uma Lua Azul e como essas definições se aplicam ao evento de agosto.



Você sabe o que é uma superlua?

Uma Superlua ocorre quando a Lua está em sua fase cheia ao mesmo tempo em que se encontra no ponto mais próximo da Terra em sua órbita, conhecido como perigeu. Esta combinação faz com que a Lua pareça maior e mais brilhante do que o habitual.



De acordo com Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA) e diretor técnico da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), o termo “Superlua” não possui uma definição científica oficial. Muitas vezes, ele é utilizado para tornar a fase da Lua Cheia mais atraente para o público geral quando ela está mais próxima da Terra.



A órbita da Lua é elíptica, o que significa que a distância entre ela e a Terra varia mensalmente. Quando a Lua está a aproximadamente 356.500 km da Terra, atinge o perigeu; quando está a cerca de 406.700 km, atinge o apogeu. Para ser chamada de Superlua, a Lua deve estar no perigeu durante a fase cheia.



Quando teremos as próximas superluas em 2024?



Para que uma Superlua ocorra, a fase cheia precisa acontecer dentro de 24 horas antes ou depois do perigeu. Em 2024, poderemos observar Superluas em duas datas específicas:

Setembro: A lua cheia começará às 23h34 (hora de Brasília) no dia 17, e o perigeu ocorrerá às 10h22 do dia 18.

Outubro: O perigeu será alcançado às 21h50 do dia 16, e a lua cheia será às 8h26 do dia 17.



O que é uma Lua Azul?



O termo “Lua Azul” pode se referir a duas situações distintas. A primeira é quando ocorrem duas luas cheias em um mesmo mês. A segunda, menos conhecida, é a Lua Azul sazonal, que é a terceira lua cheia em uma estação com quatro luas cheias.

Segundo o guia de astronomia Starwalk.space, o inverno de 2024 terá quatro luas cheias, o que faz com que a lua cheia de 19 de agosto seja uma Lua Azul sazonal.

Origem do Nome Lua Azul



A origem do nome “Lua Azul” está relacionada à raridade do fenômeno e à expressão inglesa “once in a blue moon”, que significa algo que raramente acontece. Enquanto a lua não realmente fica azul, o nome reflete a infrequência com que o evento ocorre.

Quais São as Próximas Datas de Lua Azul Sazonal?



Eventos de Lua Azul sazonal não são comuns, ocorrendo a cada 2,5 a 3 anos. As próximas oportunidades para observar esse fenômeno serão:

19 de agosto de 2024

20 de maio de 2027

24 de agosto de 2029



Quais são as próximas datas de Lua Azul calendárica?



Eventos de Lua Azul calendárica também são raros e dependem da localização e fuso horário. As próximas oportunidades para observar esse fenômeno serão:

31 de dezembro de 2028

30 de setembro de 2031

31 de julho de 2034

Mesmo que a lua cheia de agosto possa não ser considerada uma Superlua por todos, ela será um evento celestial significativo. E como uma Lua Azul sazonal, proporcionará um espetáculo fascinante para aqueles que amam observar os fenômenos astronômicos.

Prepare seu equipamento de observação e aproveite este raro evento no céu noturno!