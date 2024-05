Terra vista do espaço

Um terraplanista que viajou para Noruega, país no Norte da Europa, para provar que a Terra é plana acabou admitindo que ela é redonda ao acompanhar o fenômeno conhecido como "Sol da meia-noite", em que o astro fica visível 24 horas por dia.

O terraplanista é o ex-youtuber Leandro Batista, que tinha um canal na plataforma há seis anos com mais de 3000 vídeos, mas acabou excluindo os conteúdos depois da descoberta. Ele explica que na comunidade há um consenso que o fenômeno só acontece na Antártida, mas ao ver o fenômeno também no país nórdico a teoria caiu por terra.

No podcast Cortes do Ciência Sem Fim, o brasileiro contou a história. "Eu não mudei da noite pro dia. Em 2023 eu já comecei a desanimar (com o terraplanismo). Eu comecei a olhar para a Lua e vi que não tem luz própria. E os terraplanistas, boa parte, falam que tem", afirma.

Ele conta que percebeu que a comunidade virou uma seita, quando um canal famoso no meio mandou ele falar da teoria da maneira que os outros falam. "Falei, ué, eu tenho que falar do jeito que você quer que eu fale?", relembra.

Apesar de tudo, ele admite que entrar na comunidade da Terra Plana foi bom porque lá ele buscou informações que não conhecia, como fenômenos astronômicos, tratados, rotas aéreas. "Só fiquei sabendo disso dentro do movimento", termina.