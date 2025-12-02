Telescópio registra nebulosa em forma de borboleta

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um telescópio instalado no Chile capturou recentemente uma imagem inédita e impressionante de uma estrutura que lembra uma grande borboleta vagando pelo cosmos. A fotografia, divulgada na última quarta-feira (26/11) pelo NOIRLab — laboratório de pesquisa astronômica da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos — revela com precisão novos detalhes da Nebulosa Borboleta, uma das formações mais fascinantes da nossa galáxia.

O registro foi feito pelo poderoso telescópio Gemini South, que faz parte do Observatório Internacional Gemini. O objeto registrado é oficialmente chamado de NGC 6302, mas ficou conhecido popularmente como “borboleta cósmica” devido às enormes asas de gás brilhante que se estendem pelo espaço.

“Para celebrar os 25 anos da conclusão do Observatório Internacional Gemini, estudantes no Chile votaram para que o telescópio Gemini South registrasse a NGC 6302 — uma nebulosa planetária ondulante que se assemelha a uma borboleta cósmica”, informou o laboratório.

A iniciativa fez parte do Gemini First Light Anniversary Image Contest, que convidou estudantes das comunidades próximas aos telescópios a participar diretamente da produção científica do observatório.

“As asas luminosas da Nebulosa Borboleta parecem irromper do meio interestelar nesta imagem capturada pelo telescópio Gemini South. Esse objeto pitoresco foi escolhido como alvo pelos estudantes para celebrar o legado construído pelo observatório desde 2000”, observou.

Por que a Nebulosa Borboleta parece uma borboleta cósmica?

Localizada na constelação de Escorpião, a NGC 6302 está entre 2,5 mil e 3,8 mil anos-luz da Terra — uma distância colossal quando se considera que um único ano-luz equivale a cerca de 9,6 trilhões de quilômetros.

No centro dessa nebulosa de dois polos está uma estrela anã branca, um remanescente estelar extremamente quente que, há milhares de anos, expulsou suas camadas externas de gás. Esse material, ao se expandir pelo espaço, formou as “asas” coloridas que lembram o formato de uma borboleta.

É o calor extremo dessa estrela — que pode ultrapassar 250 mil graus Celsius — que faz o gás brilhar nas cores vibrantes vistas na imagem. A composição inclui hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos que, no futuro, podem dar origem a novas estrelas e planetas.

Embora não se saiba exatamente quando a NGC 6302 foi descoberta, muitos astrônomos creditam o registro a um estudo de 1907 feito pelo norte-americano Edward E. Barnard. No entanto, há indícios de que o escocês James Dunlop já havia observado o objeto em 1826.

Antes de se tornar a anã branca atual, a estrela no centro da nebulosa era uma gigante vermelha mil vezes maior que o Sol. Durante sua evolução, ela expulsou lentamente parte de seus gases pelo equador, formando uma espécie de anel escuro ao redor do núcleo — ainda visível na imagem. Mais tarde, jatos de gás expulsos perpendicularmente a esse anel criaram a estrutura bipolar que se tornou a famosa “borboleta cósmica”.

Estudos mostram que a nebulosa já enfrentou ventos estelares violentos, atingindo mais de 3 milhões de quilômetros por hora, que moldaram suas nuvens em colunas, arcos e filamentos ondulantes.