Datas dos eclipses de 2026 revelam momentos únicos de transformação profunda na terra

Os eclipses de 2026 chamam a atenção de astrônomos, estudiosos da espiritualidade e curiosos em geral. O ano será marcado por fenômenos visíveis em diferentes regiões do planeta, envolvendo tanto o Sol quanto a Lua, e cresce o número de pessoas que buscam compreender não apenas o interesse científico, mas também os possíveis impactos energéticos e simbólicos associados a esses eventos celestes.

Quais serão as principais datas e tipos de eclipses em 2026

Na astronomia, os eclipses são explicados por alinhamentos entre Sol, Lua e Terra, enquanto em tradições esotéricas são vistos como momentos de mudança e revisão de ciclos.

Os eclipses solares podem ser totais, anulares ou parciais, conforme o grau de cobertura do disco solar pela Lua. Já os eclipses lunares podem ser totais, parciais ou penumbrais, dependendo de quanto a Lua atravessa a sombra da Terra e do nível de escurecimento observável no satélite.

17 de fevereiro de 2026 Eclipse Solar Anular A Lua encobre o centro do Sol, formando um anel luminoso no céu.