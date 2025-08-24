Eclipses de 2026: datas, signos, previsões e dicas para aproveitar cada energia

Prepare o coração (e o mapa astral), porque os eclipses de 2026
prometem abalar estruturas, revelar algumas verdades ocultas e dar aquele empurrão que a sua vida estava precisando pra deslanchar de vez. Serão quatro encontros lunares e solares que vão passar por signos fixos e mutáveis
, cada um com uma vibe única e potente.
Eclipses de 2026: o que esperar do céu e de você
Os eclipses são como capítulos decisivos na novela da vida: eles encerram ciclos
, revelam o que estava nas entrelinhas (ou debaixo do tapete) e abrem portas para novos caminhos. Em 2026, com eclipses em Aquário
, Virgem
, Leão
e Peixes
, a energia vai do racional coletivo a um mergulho profundo no inconsciente. Mas e aí, quer saber o que isso significa para você?
As energias dos eclipses
Cada eclipse funciona como um catalisador de mudanças. Os solares tendem a abrir portais para novos começos, trazendo clareza e direcionamento, enquanto os lunares iluminam o que estava escondido, revelando emoções, padrões e situações que precisam ser finalizadas. Em 2026, teremos um equilíbrio interessante: eclipses solares em signos fixos (Aquário e Leão) que pedem firmeza e coragem para assumir novos caminhos, e eclipses lunares em signos mutáveis (Virgem e Peixes) que estimulam flexibilidade, adaptação e o abandono de velhos hábitos.
Datas dos eclipses de 2026
- 17 de fevereiro de 2026 às 9h13 — Eclipse Solar Anular (Anel de Fogo) em Aquário
- 3 de março de 2026 às 8h34 — Eclipse Lunar Total (Lua de Sangue) em Virgem
- 12 de agosto de 2026 às 14h47 — Eclipse Solar Total em Leão
- 28 de agosto de 2026 à 1h14 — Eclipse Lunar Parcial em Peixes
17 de fevereiro de 2026 — Eclipse Solar Anular em Aquário
Esse eclipse solar anular em Aquário abre um portal para o futuro, iluminando questões de coletividade, inovação e liberdade pessoal. O anel de fogo formado no céu simboliza a necessidade de encarar o desapego
com coragem: o que você precisa deixar ir para se conectar com as pessoas ao seu redor de forma mais alinhada com a sua própria essência? Você poderá ter ideias fora da caixinha sobre tecnologia, justiça social e novas formas de colaborar. Esse evento não será visível no Brasil.
Dica mágica:
faça uma lista de crenças limitantes
sobre “pertencer” e queime-a simbolicamente (com cuidado). Enquanto a fumaça sobe, visualize-se livre para criar novas conexões.
3 de março de 2026 — Eclipse Lunar Total em Virgem
O eclipse lunar total em Virgem funciona como um raio-x emocional. Ele traz à superfície padrões ocultos em sua rotina, saúde e no modo como você organiza a vida. É um momento para deixar de lado a rigidez e permitir que o perfeccionismo dê lugar à aceitação. Assuntos ligados a autocuidado e equilíbrio entre servir aos outros e cuidar de si mesmo ganham destaque. Esse poderoso eclipse será parcialmente visível no Brasil.
Dica mágica:
escreva um diário de gratidão
focado nas suas pequenas vitórias. Imagine que cada anotação é um tijolinho que, aos poucos, vai construindo uma base emocional mais estável.
12 de agosto de 2026 — Eclipse Solar Total em Leão
Este é o eclipse da autenticidade, do brilho e da coragem. O Sol oculto pela Lua traz um convite para olhar para sua essência
sem filtros: você está vivendo com paixão ou só seguindo roteiros impostos? As energias leoninas pedem que você se reconecte com sua criança interior e reconheça seus talentos. Encare essa data como um chamado para subir ao palco da vida e reivindicar seu espaço. A visibilidade desse evento será parcial no Brasil.
Dica mágica:
acenda uma vela dourada ou amarela e, de olhos fechados, repita: “Eu permito que minha luz brilhe sem medo.
” Sinta o calor da chama ativando sua confiança.
28 de agosto de 2026 — Eclipse Lunar Parcial em Peixes
Este eclipse lunar parcial em Peixes te convida a olhar para dentro. Sim, para o seu mundo interior. Parcialmente visível no Brasil, ele sinaliza um tempo de cura emocional
, de fechar ciclos com compaixão e de se reconectar com a espiritualidade. Sonhos mais vívidos e intuições poderosas
podem surgir, revelando mensagens do inconsciente. É ideal para práticas de introspecção e para liberar mágoas antigas.
Dica mágica:
antes de dormir, faça uma meditação
com foco em desapego. Visualize-se flutuando em águas calmas enquanto toda energia densa se dissolve.
Eclipses de 2026: fechando o ciclo
Os eclipses não escolhem favoritos: todos os signos sentem seus efeitos, mas de maneiras diferentes e em áreas específicas da vida. O ponto-chave é que o impacto de um eclipse se manifesta com mais força nos setores do mapa astral onde ele cai — ou seja, no signo e na casa astrológica ativada. Por isso, para entender com profundidade como cada eclipse vai ressoar na sua vida, é essencial consultar o próprio mapa.
De modo geral, eclipses solares marcam inícios, abrem portais para novos caminhos e aceleram decisões que estavam amadurecendo. Já os eclipses lunares trazem revelações, encerramentos e um senso de clímax emocional.
Signos fixos (Aquário, Leão, Touro e Escorpião) tendem a sentir mais intensidade nos eclipses solares, pois são desafiados a sair da zona de conforto e, inevitavelmente, encarar uma mudança. Já os mutáveis (Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes) costumam vivenciar os eclipses lunares com maior força, já que esses movimentos pedem adaptações, encerramentos e ajustes de rota.
Ainda assim, o efeito nunca é uniforme: um eclipse em Aquário, por exemplo, pode mexer com amizades e projetos coletivos para uma pessoa, enquanto para outra pode impactar diretamente a carreira ou a vida amorosa — tudo depende do mapa natal individual. É por isso que, na astrologia, é sempre importante reforçar que o coletivo dá o tom, mas o pessoal é quem revela a melodia.
Então prepare-se, pois os eclipses de 2026 serão pontes entre o velho e o novo. Cada um, à sua maneira, vai pedir presença, coragem e entrega. Lembre-se: eclipses não são motivos para ter medo, mas para transformar. Que você saiba usar essas energias para evoluir, soltar o que não serve e se jogar de cabeça no que realmente importa.
