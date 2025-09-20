Eclipse — Tudo (e mais um pouco) que você precisa saber

Coisas começam e terminam nos eclipses Durante um período de eclipse, é como se você caminhasse sobre uma ponte velha e frágil. Ao atravessar a ponte, ao longo de um precipício muito acidentado e traiçoeiro, você provavelmente está se sentindo nervoso. Ao chegar ao outro lado, a ponte entra em colapso e seus pedaços caem logo atrás do seu último passo. Mas basta firmar seus dois pés em terreno seguro para que você perceba que poderia estar em cima da ponte quando ela caiu e, mais importante, que você nunca mais será capaz de voltar para o outro lado. Uma vez que passamos por um eclipse, nunca mais podemos voltar à situação anterior, pois o universo quer o progresso, e não se você volte aos “bons e velhos tempos”. Essa opção lhe será retirada para sempre e a única maneira de lidar com um eclipse é andando para a frente. Se você descobrir mais tarde que não gosta desse novo caminho, pode sempre ter a opção de fazer alterações antecipadamente, mas, novamente, elas devem ser escolhas futuras, não aquelas que trazem você de volta ao passado. As mudanças podem acontecer instantaneamente, mas também podem ocorrer ao longo de um período de meses com cada eclipse sucessivo. Ainda assim, a notícia dessas mudanças geralmente é um choque. O eclipse solar: tende a criar novos começos e novas oportunidades brilhantes. Normalmente, é empolgante, muitas vezes positivo e traz notícias do nada. É sempre importante observar o “tipo” de conversa que a Lua ou o Sol tem com outros planetas para julgar se o eclipse é completamente amigável ou não. Seu próprio mapa natal também terá importância. O eclipse lunar: é mais emocional, pois traz finais. Ele frequentemente nos torna conscientes da passagem do tempo e mais sentimentais. Um eclipse lunar da Lua Cheia é quase sempre um momento emocional. Memórias e sonhos surgem à superfície.