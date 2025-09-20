Horóscopo
Eclipse — Tudo (e mais um pouco) que você precisa saber
Eclipse: Durante um eclipse lunar ou solar, os poderes da Lua Cheia e Nova, respectivamente, são multiplicados por três. Veja o que isso significa e como um eclipse pode (e vai) mudar a sua vida.
20/09/2025 23:18
Um eclipse funciona como uma carta “coringa” em nossos horóscopos. Cheio de drama, esse fenômeno é trazido pelo universo para nos levar a prestar mais atenção a áreas da vida que precisam de mudanças. Eclipses são capazes de nos arrancar do lugar, surpreender e também nos mover sutilmente para que possamos passar de um nível de maturidade a outro, mais elevado. Se um eclipse quer que você mude, você vai mudar. Segundo a astróloga mais popular da atualidade, Susan Miller, um eclipse tem muito a revelar sobre nossas vidas — e a interpretação correta sobre o fenômeno pode nos ajudar a direcionar nossos passos rumo a um futuro estável e próspero. Pois então, chegou a hora de você aprender mais sobre a influência dos eclipses, e como se comportar diante deles. Está pronto?
Clique Aqui: Não perca o próximo eclipse! Confira a tabela de datas até 2030
Saiba mais:
Eclipse: conhecendo o fenômenoA cada ano, geralmente temos quatro eclipses acontecendo. Entretanto, existem alguns anos em que até 6 fenômenos podem ser observados (como aconteceu em 2011, por exemplo). Períodos como esse costumam ser difíceis, pois exigem muitos ajustes em um período de tempo muito pequeno. Outra informação relevante é que os eclipses sempre chegam em pares, coincidindo com a Lua Nova e Lua Cheia. Esse aspecto é que dá a eles a denominação de eclipse solar e eclipse lunar, respectivamente. Esses eclipses aparecem em uma família de signos unidos pelo mesmo eixo. Ou seja, as famílias dos eclipses vêm em pares de signos encontrados exatamente opostos um ao outro (com seis meses de diferença) na roda do zodíaco. Quando falamos sobre o mapa astral de uma pessoa, é comum que não se sinta o eclipse em uma família de signos. Os efeitos surgem quando os eclipses tocam o Sol, a Lua ou o ascendente no mapa. Mas não se engane, pois esses fenômenos são muito poderosos, e você nem sequer precisa sentir todos eles. A aleatoriedade dos graus em que eles ocorrem em cada signo garante que um grande número de pessoas os sinta em seu mapa astral em algum momento. Uma família de signos continuará ocorrendo em pares, coincidindo com luas novas e cheias a cada cinco meses e meio por 18 a 24 meses, até que o ciclo seja concluído. Uma vez terminada a família de signos, a transformação será concluída e esse padrão não se repetirá por sete ou oito anos. Os anos que prendem eclipses em seu signo solar ou ascendente são vitais para você, e desencadeiam pontos de virada fascinantes. Fique de olho e não deixe essa oportunidade de mudança passar!
Qual é a diferença entre eclipse solar e eclipse lunar?Cientificamente falando, um eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, cortando a luz do Sol. Essa é imagem típica da palavra “eclipse”, certo? Aqui, ele ocorre sempre durante uma Lua Nova. No entanto, temos também o eclipse lunar, que ocorre quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, impedindo que a Lua seja iluminada. Como o satélite não tem luz própria, e apenas reflete a luz do Sol, aqui a Lua basicamente desaparece. Um eclipse lunar é sempre uma Lua Cheia. Qualquer eclipse é um evento significativo nos céus. Na verdade, um eclipse solar é realmente uma Lua Nova muito mais poderosa e um eclipse lunar é uma Lua Cheia também esbanjando poder — eles têm a força de três luas novas ou cheias.
Tudo o que você precisa saber sobre eclipse, e muito maisAgora que você já sabe o básico sobre os eclipses, vamos aprofundar esse conhecimento. Continue lendo, pois agora você aprenderá a aplicar os efeitos de um eclipse lunar e solar positivamente em sua vida.
-
O eclipse traz notícias sobre grandes eventos da vidaUm eclipse pode trazer notícias sobre o nascimento de um bebê, um noivado ou casamento, uma promoção ou progressão na carreira, viagens importantes, a assinatura de um contrato comercial ou o início do próprio negócio. Um eclipse também pode trazer a venda, compra ou mudança de uma casa, a aquisição (ou perda) de um animal de estimação, cirurgia ou um importante desenvolvimento da saúde. Pode trazer ainda uma formatura da faculdade, ou marcar o início dos seus estudos. Eclipses às vezes trazem um divórcio, um livro recém-publicado — bom, você já entendeu. Eventos monumentais, reuniões e despedidas, ou mudanças em sua carreira também podem ocorrer em um eclipse — são datas que normalmente lembramos por muito tempo. Não importa o que aconteça, ficará evidente que o universo está decidido a seguir em frente. Eclipses geralmente marcam um grande ponto de virada. E se nada acontecer com você, isso pode estar acontecendo com amigos e familiares ao seu redor, dependendo dos graus precisos dos planetas em seu mapa.
-
Coisas começam e terminam nos eclipsesDurante um período de eclipse, é como se você caminhasse sobre uma ponte velha e frágil. Ao atravessar a ponte, ao longo de um precipício muito acidentado e traiçoeiro, você provavelmente está se sentindo nervoso. Ao chegar ao outro lado, a ponte entra em colapso e seus pedaços caem logo atrás do seu último passo. Mas basta firmar seus dois pés em terreno seguro para que você perceba que poderia estar em cima da ponte quando ela caiu e, mais importante, que você nunca mais será capaz de voltar para o outro lado. Uma vez que passamos por um eclipse, nunca mais podemos voltar à situação anterior, pois o universo quer o progresso, e não se você volte aos “bons e velhos tempos”. Essa opção lhe será retirada para sempre e a única maneira de lidar com um eclipse é andando para a frente. Se você descobrir mais tarde que não gosta desse novo caminho, pode sempre ter a opção de fazer alterações antecipadamente, mas, novamente, elas devem ser escolhas futuras, não aquelas que trazem você de volta ao passado. As mudanças podem acontecer instantaneamente, mas também podem ocorrer ao longo de um período de meses com cada eclipse sucessivo. Ainda assim, a notícia dessas mudanças geralmente é um choque. O eclipse solar: tende a criar novos começos e novas oportunidades brilhantes. Normalmente, é empolgante, muitas vezes positivo e traz notícias do nada. É sempre importante observar o “tipo” de conversa que a Lua ou o Sol tem com outros planetas para julgar se o eclipse é completamente amigável ou não. Seu próprio mapa natal também terá importância. O eclipse lunar: é mais emocional, pois traz finais. Ele frequentemente nos torna conscientes da passagem do tempo e mais sentimentais. Um eclipse lunar da Lua Cheia é quase sempre um momento emocional. Memórias e sonhos surgem à superfície.
-
Cada série de eclipses traz um tema e estão todos conectadosCada eclipse de uma família de signos mantém o padrão de que primeiro o eclipse apresenta a questão; os seguintes continuam fazendo isso até que a questão seja resolvida. Durante o processo, você também evolui. É como se o Universo soubesse que não podemos processar de uma só vez toda a informação e as mudanças que precisamos fazer. Sendo assim, cada um deles trará um tipo de desenvolvimento, relacionado ao tema apresentado anteriormente, até que o assunto termine dentro de um período de 18 ou 24 meses. Como dito, no entanto, apenas eclipses que são matematicamente significativos para o seu mapa natal irão afetá-lo — não aqueles que estão muito longe de tocar os planetas no seu mapa.
-
Um eclipse sempre traz eventos aleatórios e inesperadosO efeito de um eclipse é acionado por um evento que acontece em outro lugar, e isso está completamente fora de seu controle. Entretanto, na hora do eclipse, grandes mudanças virão diretamente à sua porta. O que queremos dizer com isso é que, às vezes, acidentalmente, você fica sabendo de algo que está prestes a acontecer (ou já vem acontecendo há algum tempo). Contudo, se vê impossibilitado de impedir ou sequer interferir nesse acontecimento. Seus esforços podem ser inúteis, pois como se trata de um eclipse, os resultados tendem a ser determinantes. É claro que você deve fazer uma tentativa — mas certifique-se de fazer um movimento realmente substancial. Nesse caso, combata fogo com fogo! Eventos externos ou ações de outros sobre os quais você não sabia de nada — e que estavam fora de seu controle — podem criar forças de mudança em grande escala em sua própria vida. Como resultado, você pode reavaliar suas suposições, estratégias e o modo como conduz determinada situação. Durante o período do eclipse, você provavelmente terá de elaborar planos rápidos para que a mudança esperada realmente seja a que pretende. Espere por eventos grandes ou pequenos, mas com a capacidade de mudar tudo. Apesar de tudo, não importa como a informação chegue até você, ela pode desencadear uma série de eventos que forçará você a ver as coisas sob uma nova luz. Eclipses são sempre seus amigos, pois eles estão lá para ajudar a proteger você. Seja sempre grato pela verdade.
-
Eclipses aceleram o senso de tempo e altera sua agendaEclipses trazem para mais perto eventos que presumiu estarem a meses ou anos de distância. Imagine que você planejava se casar em dois anos. Mas, de repente, seu noivo recebe uma proposta de trabalho em outro país. Para aproveitar a oportunidade, vocês aceitam imediatamente a mudança — e com isso os planos para o casamento mudam instantaneamente. Vocês podem resolver se dentro de algumas semanas antes da viagem, por exemplo. Há sempre uma sensação de vida se movendo muito rapidamente. Às vezes, um evento nos tornará sentimentais na hora do eclipse, pois estamos muito cientes da passagem do tempo.
-
Um eclipse pode revelar o caráter de alguémUm eclipse, especialmente um eclipse lunar, irá ajudá-lo a enxergar o verdadeiro caráter de alguém próximo — prepare-se, você pode não gostar do que vê. É difícil ver as cores verdadeiras de alguém, mas se você está diante delas, seja grato. Você pode estar operando no escuro por muito tempo, colocando-se em perigo. Depois de saber da verdade, você pode fazer planos apropriados.
-
Eclipse e aniversário, isso pode afetar sua saúdeÉ vital que você cuide de sua saúde se um eclipse cair dentro de cinco dias do seu aniversário, ou se o eclipse cair quase exatamente do lado oposto ao seu aniversário. Se o seu aniversário, por exemplo, cair em 1º de fevereiro, e o eclipse cair seis meses após o seu aniversário, 1º de agosto, ele ainda será significativo, pois estará a 180 graus de distância e direcionado diretamente para você, por assim dizer. Além disso, observe se ele cai sobre ou perto do seu grau de signo ascendente ou de quaisquer planetas na primeira Casa, pois este também será sentido em termos de saúde. Os eclipses, às vezes, apontam fraquezas subjacentes na saúde que podem ser resolvidas rapidamente, para que você possa sentir-se bem novamente em breve.
-
Uma pessoa pode sair da sua vidaUm eclipse solar geralmente aponta para um homem proeminente em sua vida. Se você for afetado por esse eclipse, é possível que haja o rompimento de um relacionamento com esse homem, ou ainda que seu chefe está mudando de empresa, por exemplo. Os astrólogos geralmente usam a seguinte ordem de hierarquia ao tentar determinar qual homem pode ser: pai, marido, avô, chefe ou sócio / cliente de negócios ou amigo homem. Já o eclipse lunar geralmente é feminino. Uma amiga pode dizer que ela está se mudando ou se casando, e você pode não vê-la com tanta frequência no futuro. Seu relacionamento pode mudar um pouco ou você pode nunca mais pode ver ou falar com sua “crush” de novo! A ordem usual que usamos para um eclipse lunar é: mãe, esposa, avó, chefe do sexo feminino, cliente ou colega de trabalho ou amiga.
-
Evite ultimatos ou grandes ações sob um eclipseEspere a hora certa e tome uma atitude apenas algumas semanas após o eclipse, numa época em que menos estática encherá o ar. É melhor responder às mensagens dos outros, mas não iniciá-las. Ou seja, melhor ouvir e responder do que emitir anúncios, puxar assuntos e dar ultimatos. Aguarde o início de novos empreendimentos no momento do eclipse. Se você precisar assinar um contrato, tente adicionar vários dias além da data do eclipse para assinar, quando seu julgamento se tornar mais forte e mais nítido. Os eclipses tendem a levar a verdade à superfície muito rapidamente, como um gêiser de água subindo vigorosamente à superfície. Você não pode guardar as coisas por muito tempo, mesmo que tenha planejado fazer isso! Os antigos astrólogos sempre escreveram que, se você agir sob um eclipse, seu plano não funcionaria da maneira esperada, e provavelmente não será vantajoso para você. Claro, cada eclipse é diferente, e alguns são amigáveis para seus planetas e outros não. É por isso que é melhor considerar as ideias dos outros na hora do eclipse, mas não fazer propostas ou decisões próprias no momento. Se você é um gerente ou possui seu próprio negócio, não contrate ninguém no eclipse! Dê 10 dias após o eclipse para adicionar alguém à sua equipe. Um outro ponto: se você tiver que agir no eclipse, faça em um eclipse solar, pois a Lua Nova abrirá novas portas e criará novas oportunidades. Se você conhece um astrólogo, certifique-se de que o eclipse é amistoso com os planetas natais em seu mapa astral.
-
Eclipses no mesmo elemento do seu signo são favoráveisEclipses que estão no mesmo elemento (fogo, ar, água ou terra) como seu signo solar são geralmente amigáveis e úteis. Por exemplo, se você é de Peixes (água) e há um eclipse em Escorpião (água), geralmente será positivo para você. É claro que quanto mais os graus do eclipse corresponderem ao seu Sol, melhor e mais importante será o eclipse para você.
-
Câncer e Leão sentem os eclipses com mais intensidadeOs leoninos tendem a sentir os eclipses solares na Lua Nova com grande intensidade porque o Sol é o seu governante. Dito de outra forma, o Sol é o astro regente de Leão. Do lado oposto, Câncer tende a sentir luas cheias e eclipses lunares com muita força, já que a Lua é o astro regente desse signo.
-
A mensagem do eclipse nem sempre vem no mesmo diaUma mensagem trazida a você por esse fenômeno geralmente é entregue no mesmo dia ou dentro de uma semana da data real do evento — mas nem sempre. Se nada acontecer nesse período, então observe os acontecimentos exatamente um mês antes e um mês depois do eclipse, com 5 dias a mais ou a menos.
-
Você pode se sentir mais emotivoVocê pode estar se sentindo mais emotivo do que o habitual sob um eclipse, especialmente se ele for lunar (Lua Cheia). Seu julgamento pode ser prejudicado, ou partes da informação podem estar faltando, então procure ganhar tempo para pensar sobre sua decisão ou próxima ação. Você pode querer até uma semana antes de decidir, mas isso nem sempre é possível. Se alguém vier até você com uma proposta, considere-a com cuidado. Se depois de avaliar cuidadosamente todos os aspectos e a proposta lhe agradar, então prossiga, mas tente “implorar” por um tempo extra.
-
Não sobrecarregue sua agenda durante o eclipseMantenha sua agenda leve, porque coisas urgentes geralmente surgem na hora do eclipse, e precisam da sua atenção imediata. Como resultado, você pode ver sua vida mudar! Obtenha ajuda especializada, se necessário, ou conte com ajudantes em sua vida pessoal.
-
Não se precipite. Todo eclipse tem um “segundo ato”Não seja rápido demais para dizer que um eclipse foi “bom” ou “ruim”. Todos os eclipses têm um segundo ato. Ele pode trazer notícias de repente, mas leva semanas para entender seu significado real. Se você estiver sofrendo sob um eclipse, considere que talvez essa situação esteja sendo eliminada para que o universo possa fornecer algo melhor. Seja paciente e mantenha uma mente aberta. Se, por exemplo, você perde o emprego durante o eclipse, pode culpar o fenômeno por ter lhe tirado o sustento. No entanto, na sabedoria do Universo, lhe foi criada a oportunidade de aproveitar sua experiência e qualificações em algo muito mais interessante e bem remunerado. Em breve, um novo emprego deve bater à sua porta com essas especificações.
-
Eclipses podem te ajudar a fazer o inimaginávelOs eclipses podem mostrar que você é capaz de muito mais do que imaginava. Às vezes, eles abrem de repente uma porta, aquela que antes estava fechada e era impossível de entrar. Mesmo se sentir medo, ansiedade ou achar que não será capaz, você é! Um eclipse é capaz te fazer sentir orgulho de si mesmo depois de ultrapassar barreiras e demonstrar habilidades que você nem sequer sabia que existiam dentro de você.
Mais algumas informações importantes sobre os eclipses
- Nem todos os eclipses em uma família de signos afetarão você. Alguns vão, outros não. E a matemática fará a diferença.
- Os eclipses que tocarão em você são os que são matematicamente significativos para o seu signo solar, lunar e os planetas no mapa astral. São aqueles que tocam o mesmo grau (ou estão próximos) do seu Sol, da Lua ou um ou dois planetas naquela parte do céu no dia em que você nasceu.
- Normalmente, temos de seis a oito eclipses em qualquer família de signos em um período de 18 a 24 meses, mas você pode sentir apenas dois ou três deles, não todos os seis ou oito. Os outros eclipses, em qualquer série, podem ter apenas um efeito moderado ou nenhum.
- O eclipse também não precisa cair no seu signo ou sinal ascendente para afetá-lo. Digamos que você é de Áries e haverá um eclipse em Gêmeos. Não descanse, porque esse eclipse pode fazer com que você assine um contrato, faça uma pequena viagem ou tenha notícias sobre sua irmã ou irmão. O ponto é que você não precisa ser apenas um geminiano para sentir isso.
- Se você conhece seu signo ascendente, leia também sobre ele. Trate seu signo ascendente assim como faria com seu signo solar. Eles são iguais em importância e você é uma combinação de ambos. Além disso, se você tiver um planeta próximo ao seu signo ascendente, observe se os graus matemáticos do planeta e do eclipse estão próximos. Quanto mais próximos os graus (dentro de cinco graus), maior a probabilidade de você sentir alguma coisa.
