Entre a Luz e a Sombra: energias e cuidados ao realizar rituais em eclipses!

Rituais no eclipse solar vs. lunar: tem diferença?

Rituais em Eclipses Lunares

Rituais em Eclipses Solares

Quais os cuidados ao realizar rituais em eclipses?

“Se você não tem muito conhecimento sobre aquilo, não faça. Se você não tem preparo para fazer um ritual, não faça. Porque nós estamos falando de grandes forças em movimento. É a mesma coisa de quando a gente tem portais, então são energias muito potentes”.

Cuidado na escolha dos elementos

“A bruxa não precisa de nada. Ela não precisa de elemento nenhum, apenas do mental dela. Um mental equilibrado, forte. Então a única coisa que você precisa é olhar para o céu, mesmo sem enxergar o eclipse, e fazer os seus pedidos com todo o amor do seu coração, que com certeza isso vai te trazer muito mais retorno do que qualquer outro ritual que você não tenha tanto conhecimento”.

Os rituais realizados durantecomo ossejam eles solares ou lunares, possuem uma longa história de significado e prática em diversas culturas ao redor do mundo. Durante séculos, esses fenômenos têm sido considerados momentos de poder e transformação, nos quais as energias se manifestam de forma intensa e única. No entanto, a compreensão das diferenças de energias entre realizarsolar ou lunar requer uma análise cuidadosa e sensível dos efeitos envolvidos. Neste artigo, conversamos com a bruxa, iniciada há quase quatro décadas, sobre as nuances dessas potências e discutimos os cuidados essenciais que devem ser observados ao manipular tais energias durante os rituais, visando garantir uma prática segura e respeitosa. Vamos conferir?Para muitas tradições, existe sim uma grande diferença entre as energias manifestadas em. Como união do deus e da deusa, tudo está potencializado, mas cada eclipse trará consigo a energia de um signo, de uma movimentação astrológica e energética. Além disso, há a questão de o Sol sobrepor a Lua e a Lua sobrepor o Sol. Ao fim de cada um desses eventos, dependendo de qual for ele, haverá mais luz ou mais sombra. E é por isso que é tão importante trabalharmos as energias adequadas. Veja como elas se diferem e qual a melhor forma de aproveitá-las.No eclipse lunar , é a energia feminina que está em foco. Este é um momento de trabalhar o equilíbrio, mas, principalmente, as nossas sombras e tudo o que está oculto. Os deuses se amam, mas a escuridão continua. Durante esse fenômeno, dê preferência para rituais que trabalhem o autoconhecimento , as suas sombras, medos e inseguranças.Quando temos um eclipse solar , que é mais raro, há um período de escuridão, mas seu fim é iluminado. Sendo assim, trabalhamos aqui a energia masculina , as libertações, renascimentos, o lado racional e o equilíbrio em todos os seus aspectos. Qual área da sua vida está precisando de luz? O que você está precisando iluminar? Talvez esteja passando por uma fase de profundas transformações e precise se libertar, renascer! Que tal?Diante de toda a potência de umcertamente existem cuidados a serem tomados na hora de realizar um ritual. Dentre eles, é imprescindível que você saiba com qual energia está lidando e se possui os fundamentos necessários para a realização do feitiço.Em complemento, também afirma que, se alguém não sabe direito o que está fazendo ou se, simplesmente, a sua energia não está legal no dia, isso com certeza vai interferir no desenvolvimento e no resultado do ritual. Então se você está bem, tem estudo, segurança, ou até mesmo se está acompanhado de alguém que possui mais conhecimento sobre aquela energia, vá em frente. E isso serve para qualquer feitiço que vá fazer na vida. Se você não está bem ou se sentindo seguro, uma oração é mais que suficiente. Com uma simples prece é possível movimentar muita energia por meio da verbalização e, mesmo que você esteja num dia meio para baixo, isso não irá afetar em absolutamente nada na vida da pessoa. “A oração é poderosíssima, mas ela não vai te trazer retorno negativo caso não dê certo por algum motivo”, completa Dani.Se você desejar fazer um ritual, estude muito bem sobre os elementos para entender se eles ressoam com a energia do eclipse. É solar? Anular? Lunar? Em qual signo está? E os elementos que você vai escolher, estão de acordo com essa energia? Os cristais, a cor da vela , as ervas , os incensos … Entenda a fundamentação desse feitiço, e então o faça com tranquilidade.Com ou sem ritual, não deixe de sentir essa energia, nem que seja com uma oração ou olhando para o céu e se conectando com ela. Desfrute dessas oportunidades celestiais incríveis e únicas!