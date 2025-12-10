Assine
overlay
Início Ciência
ESPETACULAR

"A queda de Ícaro": foto viral congelou paraquedista diante do Sol

Imagem rara captura paraquedista em queda diante do Sol após meses de cálculos e uma única chance para conseguir fotografar

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/12/2025 12:49

compartilhe

SIGA
x
'A queda de Ícaro' mostra paraquedista em frente ao sol
'A queda de Ícaro' mostra paraquedista em frente ao sol crédito: Andrew McCharty / Instagram

Uma silhueta humana, em queda livre, pairando exatamente sobre a imagem do Sol. A fotografia, batizada de “A queda de Ícaro” chamou atenção nas redes sociais por ser tão rara. Para conseguir o clique, o astrofotógrafo americano Andrew McCharty precisou de meses de cálculo, milímetros de precisão e uma janela de segundos entre o sucesso e o fracasso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O registro foi feito no leito seco do lago Wilcox Playa, no Arizona, nos Estados Unidos. Para capturar um homem “caindo” no Sol, McCarthy precisou manter-se imóvel enquanto trens de carga sacudiam o deserto, ameaçando atrapalhar o projeto. Ao seu redor, curiosos assistiam em silêncio à tensão do set improvisado.

No alto, o amigo e paraquedista Gabriel C. Brown aguardava a contagem regressiva dentro de um pequeno avião. O plano era simples apenas na teoria: alinhar salto, altitude, posição do fotógrafo e trajetória do Sol num único ponto perfeito.

Depois de seis tentativas frustradas, restava apenas uma chance antes que o astro subisse demais. O fotógrafo não decepcionou e conseguiu encantar o mundo. 

A imagem que ecoa um mito

A fotografia mostra Brown como um ponto negro frágil — um Ícaro contemporâneo — recortado contra a superfície texturizada do Sol. O contraste entre a pequenez humana e a força avassaladora da estrela cria um impacto imediato, quase visceral.

Na mitologia grega, Ícaro era filho de Dédalo, um inventor brilhante que foi preso junto com o filho na ilha de Creta. Para fugirem, Dédalo construiu asas feitas de penas coladas com cera. Antes de partirem, ele pediu ao filho que não voasse baixo demais – para que a umidade do mar não pesasse as asas –, nem voasse alto demais –  para que o calor do Sol não derretesse a cera.

Mas, encantado com a sensação do voo, Ícaro ignorou o alerta e subiu cada vez mais. O Sol derreteu a cera, as asas se desfizeram e Ícaro caiu no mar, onde morreu.

Para McCarthy, o título da foto não remete ao desastre do personagem mitológico que voou alto demais, mas à eterna dança entre ambição e limite. É um lembrete visual de que a natureza não se curva: nós é que orbitamos ao redor dela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“É um testemunho da realização humana, mas também da arrogância humana”, narrou em entrevista à CNN.

Tópicos relacionados:

arte ciencia cultura fotografia mundo sol

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay