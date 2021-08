Conjunção entre Lua, Saturno e Júpiter; saiba o que é interessante observar

Simulação do alinhamento da Lua com Júpiter e Saturno (foto: UFMG/Divulgação) Lua “próxima” de Saturno e Júpiter. O fenômeno é chamado pelos astrônomos de conjunção e poderá ser observado a partir do vetor leste, até no domingo (22/8). Durante o início da noite desta sexta-feira (20/8), será possível observar adeO fenômeno é chamado pelos astrônomos dee poderá ser observado a partir do vetor leste, até no domingo (22/8).

“Este fenômeno ocorre quando Saturno, Júpiter e a Lua estarão praticamente em linha reta, mais próximos da terra", conta o coordenador.

Renato Las Casas ressalta o que será interessante ser observado: "neste fenômeno, além de ver a coincidência de ter os três planetas bem próximos, poderá ser visto também os três anéis mais brilhantes de saturno e as “orelhas de júpiter”, conforme foi denominado por Galileu, há mais de 410 anos atrás, em suas observações e descobertas”, explica.

O pesquisador ressalta que estes anéis, chamados de “orelhas”, e os planetas estarão brilhantes no céu e mais próximos a Lua. Com isso, será possível ver a conjunção, com equipamentos de observação mais simples também.

“Dentro da cidade, onde tem os postes de iluminação, o aconselhável é que o observador vá a um local onde sua pupila consiga dilatar, para ter uma melhor visão do fenômeno”, aconselha. "Além de apreciar a beleza deste fenômeno, as pessoas vão poder aprender como identificar Júpiter e Saturno no universo”, acrescenta Renato Las Casas.



O fenômeno tem 'hora marcada' para acontecer: “Em Belo Horizonte, nesta sexta, a Lua vai nascer após o pôr do sol, às 16h11, e, em seguida, nascem Júpiter e Saturno, por volta das 18h, horário em que poderá ser visto o alinhamento”, relata Las Casas.

De acordo com o coordenador do grupo de astronomia da UFMG, o fenômeno vai ocorrer novamente no dia 16 de setembro deste ano.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira