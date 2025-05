Festival "Pra Geral" ocupa Sabará com programação gratuita no domingo

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Sabará vai receber, pela primeira vez, o festival “Pra Geral” – um evento gratuito e ao ar livre que promete reunir a comunidade em torno da arte, da cultura e do lazer. O festival ocorre neste domingo (1º), das 11h às 16h, na Praça do Barão, com atrações para todos os públicos e estrutura acessível, incluindo intérprete de libras.

Com a expectativa de receber cerca de 2 mil pessoas, o festival propõe estimular o sentimento de pertencimento, integração e convivência comunitária.

A apresentação ficará por conta da drag queen Kayete, que comanda a festa em formato de programa de auditório e ainda apresenta uma esquete teatral. No palco também estará a cantora Adrianna, com o show “Baile da Dri”, que mistura releituras nacionais e internacionais com forte influência do black music, inspirada por Sandra de Sá.

O “Pra Geral” também celebra a produção artística local. Seis atrações de Sabará foram selecionadas por meio de chamamento aberto. Entre elas, o Grupo Expressão Urbana, com espetáculo de danças urbanas; a peça “Identidade Ancestral”, de Jocasta Roque e Mara Black, que mistura teatro, música e tradição afro-mineira; o cantor Jez, com influências de R&B e pop; o sambista Luter Nguzuale, e a MC Napissima, representando o rap.

A programação conta ainda com intervenções circenses do Instituto Cultura CircoLar, exposição de artesanato, grafite ao vivo com o artista sabarense Tio Cons e espaços dedicados à inclusão, como fraldário e área acessível para pessoas com deficiência.

O festival é uma realização do projeto Árvore, com patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e apoio da Prefeitura de Sabará e da rádio BH FM.

Serviço

Festival Pra Geral - Sabará