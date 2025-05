Sabará recebe nova edição do projeto Cordas em Tom neste sábado

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Sabará será palco de mais uma noite musical inesquecível neste sábado (31), com a segunda edição do projeto Cordas em Tom, a partir das 18h, na Rua Dom Pedro II, no Centro da cidade. A programação gratuita reúne o melhor do samba, do chorinho e da discotecagem brasileira, consolidando o evento como um dos principais encontros musicais do calendário cultural sabarense.

Após atrair mais de mil pessoas em sua estreia, o projeto retorna com uma seleção musical que promete agradar todos os gostos. Sobem ao palco o Grupo Tradicionalmente, referência no samba mineiro; o Cor do Choro, quinteto dedicado à valorização do tradicional “choro” brasileiro; e o DJ Ronildo, que comanda as pick-ups com uma mistura envolvente de ritmos.

Formado por amigos no bairro Jardim Montanhês, em Belo Horizonte, o Grupo Tradicionalmente nasceu das rodas de conversa e samba em 1993. Desde então, o grupo leva sua paixão pelo samba – do partido alto ao dolente – com uma proposta contagiante: ninguém parado! Já o Grupo Cor do Choro traz à cena o refinamento e a alegria do chorinho, gênero que mistura virtuosismo e emoção com um toque nostálgico, celebrando a identidade musical brasileira.

Serviço

Projeto Cordas em Tom

Data: sábado (31)

Horário: 18h às 22h

Local: Rua Dom Pedro II, Centro – Sabará

Entrada gratuita

Atrações: Grupo Tradicionalmente, Cor do Choro e DJ Ronildo