Prefeito de Sabará anuncia carreta da saúde para aliviar demanda em postos

Em meio à situação de emergência que Minas Gerais enfrenta devido ao aumento de doenças respiratórias, Sabará instalou uma carreta de saúde para reforçar os atendimentos nos postos da cidade. A iniciativa do prefeito Sargento Rodolfo, por meio Secretaria Municipal de Saúde, busca ampliar o acesso da população aos serviços básicos, principalmente nas regiões mais afetas pela alta demanda.

De acordo com o Executivo, a ação é um exemplo de como o planejamento e a gestão eficiente podem ajudar os municípios com mais agilidade em momentos de crise. Com a carreta, a prefeitura pretende reduzir a sobrecarga nas unidades de saúde e garantir atendimento mais rápido à população.

Com estrutura semelhante à de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a carreta conta com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, e tem como objetivo absorver a demanda por atendimentos de menor complexidade, como casos de gripe, resfriado, dores de cabeça e outras queixas leves. Demandas mais graves devem buscar atendimento na UPA de Sabará.

O veículo está estacionado inicialmente na Praça Melo Viana, onde permanecerá até este sábado (31). De domingo (1º) até terça-feira (3), a carreta funcionará o estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Nações Unidas. O atendimento ao público ocorre das 8h às 20h.

Além disso, aos sábados, as Unidades Básicas de Saúde da cidade funcionarão das 8h às 17h para reforçar o atendimento durante o período crítico de circulação de vírus respiratórios. “Essa é só a primeira de muitas ações que vêm por aí”, destaca o prefeito. O intuito agora é contratar mais profissionais para reforçar a equipe do município.