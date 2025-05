Sabará ganhará nova Unidade Básica de Saúde no bairro Siderúrgica

As obras da Nova Unidade Básica de Saúde, no bairro Siderúrgica, em Sabará, estão a todo vapor. De acordo com o prefeito Sargento Rodolfo, a estrutura da UBS foi concluída nessa terça-feira (27). O chefe do Executivo compartilhou em suas redes sociais, imagens da fundação pronta (veja abaixo). Agora, a expectativa é que a alvenaria do local fique pronta já no próximo mês.

A construção da UBS começou em fevereiro deste ano e a previsão de entrega do local é em dezembro de 2025. A unidade vai oferecer serviços de atenção primária e contará consultórios médicos e odontológicos, sala de vacina, farmácia, sala de curativos e espaços para atendimento multiprofissional. Além disso, a unidade oferecerá acompanhamento para serviços de planejamento familiar, espaço kids e sala de amamentação.

“Este é um passo fundamental para garantirmos um atendimento de qualidade e acessível a todos. Nossa meta é ampliar cada vez mais os serviços de saúde básica e reduzir a sobrecarga nos hospitais”, afirma Rodolfo.

O secretário de Saúde, Wagner Elias, também ressaltou que a UBS contará com uma equipe de profissionais capacitados para atender a demanda da região. “Teremos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários atuando para garantir um atendimento humanizado e eficiente”.