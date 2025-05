Morador de Sabará é vice-campeão do campeonato mundial de Muay Thai

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Luiz Fernando Marcelino, mais conhecido no mundo das lutas como “Golden Boy”, tem apenas 30 anos, mas já carrega nas costas uma trajetória de garra, disciplina e superação. Morador do bairro Cabral, em Sabará, ele conquistou o título de vice-campeão no campeonato mundial de Muay Thai, disputado na Tailândia — onde nasceu a modalidade. A conquista internacional não é apenas um marco para o esporte, mas também uma celebração do talento forjado na periferia mineira.

O caminho até o pódio começou cedo. Ainda criança, aos seis anos, Luiz iniciou a prática esportiva no judô, mas foi no Muay Thai que encontrou sua verdadeira vocação. A paixão pelas artes marciais cresceu junto com o sonho de se tornar um atleta de ponta. Hoje, além de competir, Golden Boy também compartilha o que aprendeu nos ringues: é professor da modalidade e estudante de Educação Física, buscando ampliar seus conhecimentos para formar novos talentos.

“Quando estou ensinando, vejo um pouco do meu começo em cada aluno. Isso me motiva a continuar”, afirma o lutador, que integra a equipe Team Souto. Ele ressalta que o esporte foi um divisor de águas em sua vida e que deseja ser referência para quem está começando agora.

Com os olhos no futuro, o atleta já mira um novo objetivo: integrar o seleto grupo de atletas do UFC, a principal organização de artes marciais mistas do mundo. “O Mundial foi um sonho realizado, mas estou apenas começando. Quero mostrar que um garoto de Sabará pode chegar ainda mais longe”, diz.

Luiz recebeu apoio da Prefeitura de Sabará. O secretário de Esporte, Ramon Viterbo, elogiou o desempenho do atleta. “A vitória do Luiz é uma prova de que estamos trilhando o caminho certo ao incentivar nossos talentos locais. Ele representa não apenas excelência esportiva, mas também dedicação e superação”, destacou.