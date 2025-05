Confira a programação de shows do Festival Ora-Pro-Nóbis 2025 em Sabará

Em meio ao aroma da iguaria mais famosa de Sabará, o tradicional festival Ora-Pro-Nóbis terá uma programação de shows para todos os gostos. O evento será realizado entre os dias 6 e 8 de junho, no bairro Pompéu, com música, apresentações e, claro, muita comida boa.

Confira abaixo a programação dos shows:

Sexta-feira (6)

18h00: Missa de Abertura

19h30: DJ Wandedrson Soares

21h00: Show Cinara Ribeiro

23h00: Encerramento

Sábado (7)

10h30: Ciranda de roda do grupo Cravo e Canela

12h00: DJ Marcelo Ricardo

13h30: Show Velha Guarda do Samba

15h00: DJ Marcelo Ricardo

17h30: Show com Os Paulinhos

19h30: DJ Marcelo Ricardo

21h00: Show Sapotchen

Domingo (8)

10h00: DJ Toninho

11h00: Apresentação de Congado

13h30: Show Bruta (Choro e Samba)

15h30: Show Marcus strada

17h30: Show Kfé e Viola

Neste ano, o festival presta uma homenagem especial à Dona Maria do Pompéu, de 94 anos, pioneira da gastronomia local e fundadora do primeiro restaurante do bairro — ainda em funcionamento e que leva seu nome. A homenagem foi sugerida pelos próprios moradores, por meio da Associação dos Moradores do Pompéu (AMAP), e reconhece a importância de Dona Maria na valorização da culinária e da identidade do bairro como polo gastronômico de Sabará e de Minas Gerais.

Com o tema “O Resgate da Memória Afetiva”, o evento une gastronomia, cultura e tradição. A programação inclui apresentações musicais, feira de artesanato, oficinas culinárias e atividades para crianças, criando uma experiência completa para toda a família.

Na parte gastronômica, o público poderá provar desde os clássicos, como o tradicional frango com ora-pro-nóbis, até receitas autorais criadas por chefs convidados e restaurantes locais — incluindo versões da planta em tortas, empadas, pães e até doces. A curadoria foi feita em parceria entre a Prefeitura e a AMAP, com foco na valorização da produção local.

Serviço

Festival de Ora-Pro-Nóbis Sabará

Data: 06,07 e 08 de junho de 2025

Local: Bairro Pompéu – Sabará

Entrada: gratuita