Catadores ganham novo centro de reciclagem em Sabará

A Associação Mãos Amigas, formada por catadores de materiais recicláveis, agora tem um local garantido para desenvolver suas atividades em Sabará. A prefeitura do município assinou oficialmente um termo de cessão de uso com a entidade, com validade de 20 anos, dando à associação o direito de ocupar um espaço estruturado cedido pelo município. O acordo teve apoio do Ministério Público.

De acordo com o Executivo, a medida representa um avanço concreto para quem atua diretamente com coleta e separação de recicláveis. Além de melhores condições de trabalho, o grupo passa a contar com respaldo jurídico para continuar sua atuação de forma organizada.

Durante a assinatura do termo, o prefeito Sargento Rodolfo reconheceu o papel dos catadores na cidade e disse que a ação fortalece o compromisso do município com práticas sustentáveis. Já o secretário de Meio Ambiente, Wagner Sales, destacou que a formalização do espaço facilita a autonomia do grupo e aproxima o poder público da realidade dos trabalhadores.