Sabará recebe campeonato Taça das Favelas a partir deste sábado

Sabará será o centro das atenções neste sábado (24), quando recebe a abertura oficial da Taça das Favelas, considerado o maior campeonato de futebol entre comunidades do mundo. A cerimônia acontece às 8h, no Campo da Liga, e contará com a presença de autoridades locais, representantes esportivos e da população.

Promovido pela Central Única das Favelas (CUFA) e produzido pela InFavela, o torneio ganha uma nova sede nesta edição. A expectativa é de que a competição movimente a cidade e impulsione o cenário esportivo local.

Para a subsecretária de Esportes, Paula Clark, sediar a Taça das Favelas é um passo importante para consolidar Sabará como referência esportiva em Minas. “Nosso objetivo, junto ao secretário Ramon Viterbo, é atrair eventos de qualidade para fortalecer o esporte no município”, destaca.

O prefeito Sargento Rodolfo também aposta na parceria com a CUFA como um caminho para ampliar as oportunidades de jovens atletas da região. “A Taça das Favelas é mais do que um campeonato. É uma vitrine para talentos e uma ferramenta de transformação social. Estamos preparados para receber o evento com toda a estrutura e o respeito que os atletas merecem”, afirmou. Segundo ele, o Campo da Liga passou por melhorias para garantir um ambiente mais seguro e acolhedor.

A Taça das Favelas mobiliza anualmente mais de 800 mil jovens em todo o Brasil. Além dos jogos, a iniciativa envolve ações de capacitação de líderes e treinadores, projetos voltados à empregabilidade juvenil e articulação com empresas e órgãos públicos. A proposta é enxergar o território de favela como espaço de potência e não de carência.

