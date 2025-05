Sabará recebe sessão de cinema gratuita nesta sexta-feira

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Sabará vai promover uma sessão de cinema gratuita nesta sexta-feira (23). A iniciativa faz parte do projeto "Uma Noite de Cinema na Sua Cidade", realizado pelo Instituto João Ayres, com o apoio da Lei Rouanet. O filme exibido será o longa infantil "Divertida Mente 2", da Disney Pixar.

O público terá acesso a uma estrutura completa de som e imagem. Além disso, quem for assistir terá direito a algo que não pode faltar em um cinema: a pipoca!

A sessão ocorrerá na sexta-feira (23), às 19h, no Cine Bandeirantes, na rua Dom Pedro II, 72, no Centro.

Com o intuito de apresentar a diversão e o lazer dos cinemas a locais que não dispõe dessa arte, o projeto Uma Noite de Cinema na Sua Cidade viabiliza uma megaestrutura que é montada em espaços públicos, com projetor de alta definição, telões, cadeiras e até pipoca, a fim de proporcionar a emoção de uma boa experiência ao público”, explica Airam Resende, produtor do projeto.

Sinopse do filme

"Divertida Mente" (Inside Out) é uma animação da Disney-Pixar que explora a complexidade das emoções humanas através da história de Riley, uma menina de 11 anos que enfrenta a mudança para uma nova cidade. Dentro de sua mente, cinco emoções personificadas — Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho — trabalham juntas para ajudá-la a lidar com essa transição. Quando Alegria e Tristeza se perdem do centro de controle, Riley passa a enfrentar desafios emocionais, destacando a importância de todas as emoções no desenvolvimento pessoal e na adaptação às mudanças da vida.

Serviço

Uma Noite de Cinema na Sua Cidade - Sabará