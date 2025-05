Sabará terá novo 'Corujão de Vacinação' nesta quarta; veja onde

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove nesta quarta-feira (21) o 2º Corujão de Vacinação contra a Gripe, oferecendo mais uma oportunidade para que a população se proteja contra o vírus Influenza. A ação será realizada das 18h às 21h, na Rua Mariana, nº 61 – Nações Unidas.

A vacinação é destinada a todas as pessoas a partir de seis meses de idade e acontecerá também em formato drive-thru, com o intuito de garantir mais comodidade e agilidade no atendimento. A estratégia busca ampliar a cobertura vacinal de forma rápida, segura e acessível, contribuindo para a prevenção de complicações respiratórias, internações e óbitos causados pela gripe.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto e o cartão de vacinação.

Corujão da Vacinação contra a Gripe:

Data: 21 de maio

Horário: das 18h às 21h

Local: Rua Mariana, 61 – Nações Unidas

Formato: Atendimento presencial e drive-thru