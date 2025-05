Ambulantes de Sabará podem se inscrever para o Festival Ora-pro-Nóbis

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Estão abertas as inscrições para ambulantes de Sabará que desejam trabalhar durante o Festival do Ora-pro-Nóbis 2025, um dos eventos mais tradicionais da cidade, marcado para os dias 6, 7 e 8 de junho no bairro Pompéu.

O cadastro pode ser feito até o dia 27 de maio, e é exclusivo para moradores do município. Após o encerramento do prazo, a seleção dos participantes será realizada por meio de sorteio virtual, com transmissão ao vivo no perfil oficial do evento no Instagram @descubra.sabara, no dia 29 de maio, às 14h. A lista com os nomes sorteados será publicada no site da prefeitura no dia seguinte.

Os interessados podem se inscrever de duas formas:

Online : preenchendo o formulário disponível no link divulgado pela Prefeitura;

Presencialmente: na Secretaria de Turismo (Rua Dom Pedro II, 200 – Centro), das 9h às 16h. É necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência atualizado (conta de água, luz ou internet emitida em 2025).

Regras para atuação

Algumas normas foram definidas para garantir a organização e a segurança do festival:

É proibida a venda de alimentos e bebidas em garrafas de vidro ou em copos fracionados;

Não será permitido comercializar produtos após o encerramento da programação diária;

O descumprimento das regras poderá resultar na retirada da credencial.

As credenciais deverão ser retiradas entre os dias 2 e 3 de junho, também na sede da Secretaria de Turismo, das 9h às 16h.