Toalhas macias e fofinhas: o ingrediente secreto que você tem em casa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Recuperar a maciez daquela toalha de banho que ficou áspera com o tempo é mais simples e barato do que parece. A solução pode estar na sua cozinha: o vinagre branco. Este ingrediente comum é um poderoso aliado para deixar as peças fofinhas e confortáveis novamente, como se fossem novas.

O truque, recomendado por especialistas em limpeza, funciona porque o vinagre age diretamente na causa do problema. Com o passar do tempo, resíduos de sabão, amaciante e minerais da própria água se acumulam nas fibras do tecido, enrijecendo o material e diminuindo sua capacidade de absorção.

O vinagre branco, por sua acidez, consegue dissolver esses resíduos acumulados sem danificar o tecido. O resultado é um material mais suave ao toque e com a maciez original restaurada. O melhor de tudo é que, ao contrário do que se possa imaginar, o cheiro do vinagre desaparece completamente durante o ciclo de enxágue.

Como usar o vinagre na lavagem

Para o uso no dia a dia, o processo é muito fácil. Basta adicionar cerca de 100 ml de vinagre branco de álcool no compartimento destinado ao amaciante da sua máquina de lavar. Depois, é só programar o ciclo de lavagem normalmente com o sabão de sua preferência. O vinagre entrará em ação na etapa final, garantindo que as toalhas saiam limpas e macias.

O vinagre branco, por sua acidez, consegue dissolver esses resíduos acumulados sem danificar o tecidoAflo Images

Se as suas toalhas estiverem muito rígidas ou com um odor desagradável, a dica é fazer um pré-tratamento. Deixe as peças de molho por cerca de uma hora em um balde com água fria e uma dose maior de vinagre, aproximadamente 200 ml. Em seguida, lave-as na máquina como de costume, mas sem adicionar mais vinagre ou amaciante.

Além de amaciar, essa técnica ajuda a remover odores e a realçar as cores das toalhas, pois elimina o acúmulo de resíduos que deixam os tecidos com aspecto envelhecido. É uma alternativa econômica e natural aos amaciantes industrializados, que muitas vezes podem impermeabilizar as fibras e reduzir a absorção das peças a longo prazo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.