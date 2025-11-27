Como manter queijos frescos sem mofar na geladeira

Queijos são delícias apreciadas mundialmente, mas mantê-los frescos sem que mofem pode ser um desafio; conservar adequadamente envolve entender o papel da umidade, da temperatura e da embalagem, que juntos preservam sabor, textura e durabilidade.

Qual a temperatura adequada para conservar queijos

Manter os queijos na temperatura certa é fundamental para sua qualidade. O ideal é armazená-los na geladeira, entre 1°C e 5°C, para prevenir alterações negativas de textura e sabor.

A gaveta de vegetais oferece uma umidade mais estável, evitando que o queijo congele e garantindo sua conservação por mais tempo.

Certos cuidados simples mantêm o queijo fresquinho – Créditos: depositphotos.com / IgorVetushko

Como embalar queijos para evitar mofo

A escolha correta da embalagem é indispensável na prevenção do mofo. Envolver queijos em papel encerado ou vegetal permite que respirem, protegendo-os do ressecamento e da contaminação por bolores.

Para facilitar sua rotina, veja boas opções de embalagem recomendadas para diferentes tipos de queijos:

Papel vegetal ou encerado, para manter a circulação de ar

Filme plástico para selar e proteger ainda mais queijos macios

Papel alumínio sobre papel encerado, especialmente em queijos duros

Recipientes herméticos para armazenar queijos frescos, como ricota e cottage

Por que a umidade influencia na conservação do queijo

O controle da umidade é essencial, pois o excesso favorece o surgimento de mofo. Usar papel-toalha dentro do recipiente pode ajudar a absorver o excesso de água e prolongar a vida útil dos queijos.

Além disso, convém abrir o recipiente periodicamente para ventilar e trocar o papel absorvente, garantindo ambiente mais seco e adequado.

Esse vídeo do Fala Brasil ensina um jeito simples de conservar queijos na geladeira sem deixar mofar:

Quais são alternativas caseiras para preservar queijos

Existem soluções simples e eficazes no dia a dia para conservar queijos por mais tempo. Métodos como adicionar sal grosso ao recipiente ou utilizar guardanapo umedecido com vinagre ajudam a controlar a umidade e o surgimento de fungos.

Essas dicas, aliadas ao armazenamento adequado, proporcionam uma experiência mais segura e prazerosa ao consumir queijos, mantendo seu sabor e textura.