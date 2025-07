Você entra no banheiro e, mesmo depois da limpeza caprichada, aquele cheiro forte e desagradável insiste em aparecer. A sensação é frustrante, afinal, tudo está aparentemente limpo, mas o mau odor volta como se algo estivesse errado. Esse tipo de situação é mais comum do que parece e, na maioria das vezes, a causa está em pequenos detalhes que passam despercebidos.

Um ralo seco, um sifão ressecado ou até uma falha de vedação no vaso podem ser o motivo do cheiro de esgoto no banheiro. Porém, a solução pode ser simples, rápida e você mesmo pode aplicar, sem precisar chamar um encanador logo de cara.

Possíveis causas do cheiro de esgoto no banheiro

Listamos a seguir quais podem ser os motivos por trás do mau odor e suas soluções, veja:

1. Sifão ressecado ou vazio

O sifão é aquela curvatura no encanamento que fica logo abaixo da pia ou ralo. Ele serve para reter uma pequena quantidade de água, que bloqueia a passagem de gases do esgoto. Se ele seca por falta de uso, tempo muito quente ou falhas na instalação, o cheiro sobe direto pelo encanamento.

A solução é despejar água nos ralos e pias regularmente para manter o sifão cheio. Em locais pouco usados, coloque uma colher de óleo de cozinha no ralo após a água, para evitar a evaporação rápida.

2. Ralo seco ou entupido

Ralos com sujeira acumulada, cabelos ou sabão velho dificultam o escoamento da água e favorecem o retorno do mau cheiro. Se estiverem secos, o problema é ainda mais frequente.

Para solucionar esse problema faça uma limpeza semanal com vinagre e bicarbonato de sódio, despejando depois água quente. Em casos de entupimento, use um desentupidor ou produto específico.

3. Falta de vedação no vaso sanitário

Quando o anel de vedação do vaso (também chamado de anel de cera ou anel de borracha) está ressecado, mal encaixado ou danificado, o cheiro do esgoto pode escapar pela base do vaso, mesmo sem vazamento visível.

Verifique se há folgas na base do vaso e, se necessário, troque o anel de vedação com a ajuda de um profissional. Vale a pena também retirar o ralo, limpar com escova e usar uma mistura de vinagre, bicarbonato e água quente uma vez por semana.

Entender a origem do mau cheiro é o primeiro passo para eliminá-lo de vez Max Vakhtbovycn de Pexels

4. Tubulação com defeito ou mal projetada

Problemas na instalação hidráulica, como tubos mal conectados, rachados ou sem respiro, também podem causar retorno de gases do esgoto.

Nesse caso, o ideal é buscar um encanador de confiança, já que envolve desmontar e inspecionar a tubulação.

Quando é hora de chamar um encanador?

Se mesmo após as limpezas, trocas e vedação o cheiro de esgoto continuar, pode haver algum problema estrutural mais sério. Vazamentos invisíveis, entupimentos profundos ou falhas na instalação da tubulação são situações que exigem avaliação técnica. Nesses casos, o ideal é chamar um profissional qualificado para evitar que o problema se agrave e o cheiro também.