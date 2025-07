Quem tem sofá de tecido em casa sabe que basta o uso contínuo, um dia mais quente ou a presença constante de pets para ele começar a apresentar um odor nada agradável. Isso acontece porque o tecido funciona como uma esponja, absorvendo o suor, os pelos, os resíduos da pele e até mesmo cheiros de comida. Além disso, a falta de ventilação e a limpeza inadequada favorecem a proliferação de bactérias que intensificam esse cheiro.

A boa notícia é que dá para combater esse problema com soluções caseiras e baratas. Nada de lavar o sofá inteiro toda semana ou gastar com produtos caros, vinagre de álcool, bicarbonato de sódio e alguns óleos essenciais já fazem um excelente trabalho quando usados da forma certa.

Como eliminar o mau cheiro do sofá

Para neutralizar o cheiro do seu sofá, siga as instruções:

comece com a aplicação de vinagre de álcool branco;



borrife uma mistura de uma parte de vinagre para duas de água sobre toda a superfície do sofá;



depois, polvilhe bicarbonato de sódio sobre o tecido e deixe agir por pelo menos 20 minutos (o ideal é de 1 a 2 horas);

para finalizar, pingue de 5 a 10 gotas de óleo essencial (como lavanda, eucalipto ou capim-limão) diluído em água e borrife levemente sobre o sofá.

O vinagre age como desinfetante natural, eliminando bactérias e neutralizando odores e o cheiro forte do vinagre some após alguns minutos, além disso o bicarbonato ajuda a absorver a umidade e os odores impregnados.

Esses passos podem ser feitos a cada 15 dias ou sempre que o cheiro começar a incomodar.

Evite comer ou beber no sofá, pois resíduos de comida e bebidas derramadas são campeões em gerar cheiro ruim com o tempo

Rotina semanal para manter o sofá sempre limpo e cheiroso

Mesmo sem cheiro forte, vale a pena adotar uma rotina rápida de cuidados semanais. Aspire bem o sofá para retirar pelos e sujeiras invisíveis, especialmente nas laterais e entre as almofadas. Se possível, abra janelas para ventilar a sala e permitir que o tecido “respire”.

Use um pano levemente umedecido com vinagre diluído em água para passar nas partes mais usadas, como os braços do sofá e o encosto. Caso prefira um perfume leve, borrife uma solução com água e algumas gotas de óleo essencial, sempre a uma distância de 30 centímetros do tecido.

Essa rotina, somada à limpeza mais profunda com bicarbonato a cada 15 dias, evita o acúmulo de odores e dá aquela sensação de frescor ao sentar no sofá.