A esponja da pia pode parecer inofensiva, mas é uma das maiores vilãs da higiene doméstica. Por estar constantemente úmida e em contato com restos de comida e gordura, ela se torna um ambiente ideal para a proliferação de bactérias. Se não for limpa com frequência, pode espalhar micro-organismos por talheres, pratos e até alimentos, representando risco de contaminação.

Porém, existe um truque simples, barato e eficiente para resolver o problema: usar vinagre branco para desinfetar a esponja. O produto é um antisséptico natural, capaz de eliminar bactérias e neutralizar odores com segurança, sem o uso de químicos pesados.

Leia mais:

Como desinfetar a esponja da pia com vinagre

O processo é prático e pode ser feito em poucos segundos. Veja o passo a passo:

esprema bem a esponja para remover o excesso de água;

borrife vinagre branco puro diretamente sobre toda a superfície da esponja;

deixe agir por 10 a 15 minutos;

enxágue bem e guarde a esponja em local seco e arejado.

Esse procedimento pode ser feito diariamente ou a cada dois dias, especialmente em cozinhas com uso intenso. Para intensificar o efeito, também é possível deixar a esponja de molho em um copo com vinagre por 20 minutos.

O perigo da esponja da pia contaminada

Segundo estudos da área de microbiologia doméstica, a esponja de lavar louça pode conter milhões de bactérias por centímetro cúbico, incluindo tipos resistentes como a E. coli e a Salmonella. A estrutura porosa, aliada à umidade constante, cria o ambiente ideal para que esses germes se multipliquem rapidamente.

A esponja da pia pode ser até mais contaminada do que o próprio vaso sanitário. Isso porque o uso frequente e o acúmulo de sujeira nem sempre são acompanhados da higienização correta do item.

Usar vinagre como aliado é uma forma acessível de evitar a proliferação de bactérias e prolongar a vida útil do item ozgurkeser de Getty Images Signature

Outras formas de limpar ou substituir a esponja da pia

Além do vinagre, outras técnicas simples ajudam a manter a esponja segura por mais tempo: