Com o calendário puxado e poucos feriados prolongados pela frente, nada impede de criar momentos especiais sem sair de casa. Ambientes acolhedores, atividades prazerosas e cuidados pessoais fazem da sua própria morada um refúgio de descanso.

Logo no início da folga, transforme um cômodo com uma iluminação suave, esse toque já faz toda a diferença e pode até remeter ao aconchego de um spa em casa, garantindo um feriado memorável.

1. Crie espaços temáticos com o que você já tem

Não é preciso comprar nada novo para renovar o lar. Reposicione móveis, troque capas de almofada, distribua mantas e tapetes de formas diferentes. Uma poltrona pode virar canto de leitura ao lado de uma luminária com luz quente. Complete com plantas e elementos naturais para trazer vitalidade. No mesmo espírito, reaproveite peças na decoração para criar cantinhos instagramáveis de relaxamento.

2. Invista em iluminação estratégica

A luz é capaz de mudar o astral de qualquer ambiente. Substitua lâmpadas brancas por filamentos ou LED âmbar; acenda velas aromáticas (manga, lavanda ou sândalo) para criar clima de spa; pendure luzes de cordão em varandas, sacadas ou cabeceiras da cama. Esses detalhes tornam a casa mais acolhedora e convidativa a momentos de pausa.

3. Estações de lazer para diferentes sentidos

Organize cantinhos dedicados às suas atividades favoritas:

Música: escolha um canto da sala para montar playlist relaxante, usando fones de ouvido ou caixas de som portáteis;

Cinema : monte uma maratona de filmes com pipoca, almofadas espalhadas no chão e pisca-pisca ao redor da tela;

Leitura: crie um espaço com livros, revistas e uma manta confortável, ideal para mergulhar na leitura por horas.

Esses recantos facilitam a transição entre atividades e ajudam a desacelerar.

4. Aromaterapia e texturas

Use óleos essenciais (capim-limão, eucalipto, camomila) junto a difusores ou toalhas úmidas para criar atmosferas específicas da aromaterapia. Na cama, espalhe travesseiros de diferentes texturas como seda, cetim e pelúcia, para estimular o toque e garantir acolhimento extra. Tapetes macios e mantas em tricô reforçam a sensação de conforto.

5. Autocuidado e rituais em casa

Dedique um momento para cuidar de si com rituais simples:

banho relaxante com sais ou espuma, acompanhado por músicas suaves;

máscara facial caseira (argila ou aveia) e máscara de cabelo;

automassagem com óleos nos pés, mãos e cabeça.

Esses protocolos básicos transformam a rotina em spa, promovendo bem-estar físico e mental, numa experiência que não depende de sair de casa.

6. Atividades criativas e mindfulness

Aproveite as horas livres para retomar hobbies pausados, como pintura, bordado, quebra-cabeças. Atividades manuais ajudam na concentração e aliviam o estresse. Se preferir calma mental, experimente meditação guiada ou exercícios de respiração em um canto tranquilo, sentado no chão ou deitado, respirando profundamente.

Com poucos ajustes, é possível criar cantinhos confortáveis, cinema e autocuidado dentro de casa Freepik

7. Degustação slow food

Prepare receitas simples, como sopas leves, saladas coloridas, chás caseiros ou até café especial. O preparo pode ser uma pequena meditação: sinta os aromas, cores e texturas. Durante o feriado, evite comidas processadas e entregue-se ao prazer de comer bem, sem pressa.

Roteiro slow para o dia de feriado

O feriado não precisa ser eletrizante para ser significativo. No silêncio do lar é possível encontrar renovação e descanso nos feriados:

Manhã: abertura com banhos calmantes + playlist suave + leitura matinal;

Tarde: cozinha slow food com música ao fundo + automassagem ou skincare;

Final de tarde: lanche leve no sofá ou varanda, seguido por hobby criativo;

Noite: filme ou roda de música com petiscos aconchegantes e luz intimista.

Próximos feriados de 2025

Confira a lista dos próximos feriados nacionais para se planejar melhor, seja para descansar, viajar ou organizar compromissos:

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (domingo) – Finados

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira) - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

Vale lembrar que além dos feriados nacionais, há também datas comemorativas estaduais e municipais que podem alterar o calendário de cada região.

Com atenção aos sentidos, pequenos toques no ambiente e priorização de experiências como autocuidado, boa comida e música, você recolhe os frutos da pausa sem tirar os pés do tapete. Valorize cada instante dentro do seu espaço mais íntimo.