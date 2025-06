Quem já voltou da praia ou da piscina com aquela camiseta preferida marcada de amarelo sabe o desafio que é tirar a mancha de protetor solar das roupas. O motivo está na composição dos filtros, que geralmente misturam óleos, dióxido de titânio e avobenzona, substâncias que grudam nas fibras e reagem ao calor e ao sabão comum. Essas manchas precisam de uma abordagem diferente para não fixarem de vez no tecido.

Por que o protetor solar mancha as roupas?

A maioria dos protetores solares contém avobenzona, um filtro químico que, ao entrar em contato com minerais da água (principalmente ferro), reage e forma manchas amarronzadas. Além disso, o óleo presente na fórmula impede que o sabão penetre com facilidade. Quando a roupa é lavada diretamente sem pré-tratamento, a mancha se fixa ainda mais.

Como tirar mancha de protetor solar: passo a passo caseiro

Veja um passo a passo para retirar sua mancha de protetor solar:

1. Retire o excesso o quanto antes

Se a mancha for recente, tente remover o excesso com papel-toalha ou um pano seco. Não esfregue.

2. Pré-tratamento com detergente neutro

Aplique detergente incolor diretamente sobre a mancha seca e deixe agir por 15 minutos. Isso ajuda a quebrar a gordura.

3. Misture bicarbonato e vinagre

Polvilhe bicarbonato de sódio e, em seguida, adicione algumas gotas de vinagre branco. A efervescência ajuda a soltar os resíduos.

4. Enxágue com água morna (nunca quente!)

Água quente pode fixar ainda mais a mancha. Prefira água morna, que auxilia na remoção da gordura sem agredir o tecido.

5. Lave normalmente

Use sabão líquido para roupas delicadas e evite amaciante na primeira lavagem. Se necessário, repita o processo.

Substâncias presentes no protetor reagem com o tecido e causam manchas que não saem com lavagem comum fotolgahan de Getty Images Signatureotolgahan de Getty Images Signature

Essa técnica funciona em qualquer tipo de tecido?

Nem sempre. Tecidos naturais (como algodão) têm maior capacidade de absorção e, por isso, tendem a manchar mais. Já peças sintéticas ou esportivas podem soltar a mancha com mais facilidade. Em roupas brancas ou muito claras, o ideal é agir rapidamente e evitar o uso de alvejante com cloro, que pode amarelar ainda mais.

Existe algum produto próprio para remover esse tipo de mancha?

Sim. Removedores específicos para óleos e gorduras, vendidos em supermercados ou lojas de lavanderia, funcionam bem. Produtos com enzimas ou peróxido de hidrogênio (água oxigenada 10 volumes) também são recomendados, mas sempre devem ser testados em uma pequena parte da roupa antes do uso.

Dicas para evitar as manchas de protetor solar nas roupas

Para que suas roupas não fiquem manchadas de protetor solar novamente, é importante seguir algumas dicas: