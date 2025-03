Quem nunca derramou esmalte sem querer e se desesperou ao ver a mancha em roupas ou no sofá? Apesar de parecer um desafio, remover manchas de esmalte pode ser mais fácil do que você imagina, basta utilizar os produtos e técnicas certas.

Confira abaixo soluções eficazes para diferentes tipos de tecidos.

Importante: avalie o tecido antes de remover a mancha de esmalte

Antes de aplicar qualquer técnica, é essencial avaliar o tipo de tecido manchado de esmalte. Tecidos delicados, como seda e linho, exigem maior cuidado, enquanto jeans e algodão podem suportar métodos mais agressivos. Além disso, sempre teste o produto em uma área pequena e escondida antes de aplicá-lo na mancha.

Para essa ação, 4 produtos podem ser utilizados na remoção das manchas, são eles:

removedor de esmalte sem acetona: ideal para tecidos mais sensíveis;



ideal para tecidos mais sensíveis; álcool isopropílico: excelente para manchas em jeans e algodão;

excelente para manchas em jeans e algodão; sabão neutro: uma opção segura para a maioria dos materiais;

uma opção segura para a maioria dos materiais; vinagre branco: alternativa natural para quem prefere evitar químicos.

Passo a passo para tirar mancha de esmalte em diferentes tecidos

Antes de aplicar as técnicas específicas, lembre-se de agir rápido para evitar que o esmalte seque. Pequenas precauções podem fazer toda a diferença no resultado final, preservando a qualidade do tecido. Veja as dicas detalhadas para cada tipo de material.

Roupas de algodão e jeans

remova o excesso de esmalte com uma colher ou espátula, tomando cuidado para não espalhar;



aplique um pouco de removedor de esmalte sem acetona sobre um algodão e pressione levemente na mancha;



lave a peça imediatamente com sabão neutro.

Seda e tecidos delicados

raspe o excesso com cuidado usando uma colher;



misture água morna com uma pequena quantidade de vinagre branco;



umedeça um algodão com a solução e pressione suavemente na mancha;



enxágue com água fria e seque ao natural.

Estofados e sofás

remova o excesso com uma colher ou papel toalha sem esfregar;



dilua detergente neutro em água morna e aplique com um pano limpo;



se a mancha persistir, use álcool isopropílico em um pano branco e limpo;



finalize secando com um ventilador ou secador em temperatura baixa.

Dicas para evitar danos

nunca esfregue a mancha, pois isso pode espalhar o esmalte e danificar as fibras;



se o tecido for muito sensível ou a mancha persistir, procure um profissional de limpeza especializado;

para prevenir acidentes, mantenha uma superfície protegida ao fazer as unhas.



