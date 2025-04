Para quem tem armários pequenos, ou divide espaço com outras pessoas, qualquer centímetro no armário conta. Para isso, saber como dobrar roupa e ganhar espaço é mais do que uma questão de estética, é organização funcional.

A forma como você dobra pode interferir na ventilação das peças, evitar amassados e facilitar o dia a dia. A seguir, veja técnicas de dobra que realmente funcionam, inclusive para roupas de cama, que costumam ocupar mais espaço do que o necessário.

Dobre camisetas e blusas em rolinhos

O método "rolinho" é um dos mais usados para economizar espaço em gavetas e malas. Além de evitar marcas e amassados, permite ver todas as peças de uma vez, sem empilhar. Esse método é ideal para camisetas, pijamas, roupas de academia e vestidos leves.

estique a camiseta sobre uma superfície lisa;



dobre as laterais até formar um retângulo;

enrole do lado da gola até a barra, formando um cilindro compacto.

Ter um guarda-roupa mais funcional, prático e bonito é sempre bom pixelshot

Calças e jeans: dobra em 3 partes ou vertical

Para calças mais encorpadas, como jeans ou sarja, a dobra vertical ajuda a manter a organização em prateleiras. Evite pendurar calças pesadas em cabides finos, que podem deformar o tecido.

una as pernas da calça;



dobre ao meio, depois mais duas vezes para formar um "pacote" retangular;

armazene na vertical para visualizar todas as peças com facilidade.

Com pequenos ajustes, é possível transformar o jeito de organizar Malsveta2022

Como dobrar roupa de cama e ganhar espaço

Lençóis, fronhas e edredons podem ocupar boa parte do guarda-roupa se não forem dobrados corretamente. A dica aqui é agrupar os itens de um mesmo jogo e usar uma fronha como "envelope" para armazenar o conjunto.

Além de economizar espaço, isso evita que as peças se percam ou se misturem com outros jogos.

dobre o lençol de elástico e o lençol de cima em retângulos;



dobre as fronhas e empilhe tudo;

coloque dentro de uma das fronhas do conjunto e guarde.



É possível ganhar tempo no dia a dia apenas organizando o armário e deixando-o mais funcional africa-images



O que evitar ao dobrar roupas

Algumas costumes devem ser evitados caso você queira ter um guarda-roupa organizado e acessível: