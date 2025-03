O veludo é um dos tecidos mais elegantes e ao mesmo tempo mais sensíveis quando o assunto é limpeza. Por ter uma textura encorpada e com brilho natural, o material precisa de cuidados específicos na hora da lavagem. Saber como lavar roupa de veludo da forma correta evita que as peças fiquem opacas, encolham ou percam a maciez característica.

A seguir, veja os cuidados ideais para cada tipo de veludo, quais erros evitar e como manter suas roupas impecáveis por muito mais tempo.

O que considerar antes de lavar o veludo

Antes de tudo, é importante verificar a etiqueta da peça. Algumas roupas de veludo devem ser lavadas exclusivamente a seco, principalmente as que contêm forro ou composições mais delicadas.

Se a lavagem em casa for permitida, dê preferência às peças avulsas, sem mistura de tecidos ou muitas aplicações. O veludo molhado tende a reter muita água, o que pode deformar a roupa se não for bem manuseada.

Lavagem à mão ou na máquina? o que é melhor para o veludo

O mais indicado é lavar o veludo à mão, com sabão neutro e água fria. Faça movimentos delicados com as mãos sobre o tecido, sem esfregar com força, apenas agitando suavemente para soltar a sujeira. Evite torcer a peça. Apenas pressione suavemente para remover o excesso de água e depois coloque-a para secar na horizontal.

Se for lavar na máquina, use o modo "roupas delicadas", com centrifugação suave e em saquinho de proteção. Nunca misture com roupas que soltam fiapos, pois eles grudam facilmente na superfície do veludo.

Como secar e armazenar roupas de veludo

Nunca coloque veludo na secadora. O calor pode achatar a trama e danificar o brilho do tecido. Prefira secar na sombra, em lugar arejado e com a peça esticada em uma superfície plana.

Na hora de guardar, evite cabides finos que possam marcar os ombros. O ideal é armazenar dobrado, com papel de seda entre as dobras para proteger o tecido. Em caso de roupas de festa ou mais pesadas, use capas de tecido ao invés de plástico.

É necessário saber como secar e guardar suas roupas de veludo para que o tecido dure por mais tempo Freepik

Dependendo do tipo de veludo, a lavagem deve ser feito a seco

Alguns tipos de veludo, como o veludo molhado ou o de seda, são mais delicados e não devem ser lavados com água. Nesses casos, a lavagem a seco é a mais recomendada. Ela é feita com solventes especiais, geralmente em lavanderias profissionais, que removem impurezas sem o uso de água. O processo é ideal para preservar o brilho e a textura do veludo, principalmente em peças como vestidos de festa, blazers ou roupas com acabamentos delicados.

Em casa, se a ideia for apenas uma higienização superficial, um pano limpo levemente umedecido com uma mistura de vinagre e água em partes iguais pode resolver. Passe suavemente sobre a área desejada e deixe secar naturalmente à sombra, sem esfregar ou aplicar calor direto.

Como tirar manchas de roupa de veludo

Em caso de manchas, o ideal é agir rápido. Use um pano limpo e água fria para remover o excesso. Nunca esfregue. Em manchas de gordura, polvilhe amido de milho e aguarde alguns minutos antes de remover com escova de cerdas macias.

Evite produtos abrasivos ou cloro, que danificam a fibra. Se a mancha persistir, procure uma lavanderia especializada.