Comprar móveis é um investimento importante na composição de qualquer ambiente, seja em uma casa nova ou durante uma reforma. No entanto, algumas decisões equivocadas podem resultar em arrependimentos, gastos desnecessários e desconforto no dia a dia.

Para evitar problemas é essencial planejar a compra com atenção, considerando espaço, durabilidade e funcionalidade. A seguir, veja os 9 erros mais comuns ao comprar móveis e como evitá-los para garantir um ambiente bonito e funcional.

9 erros que podem comprometer a compra de móveis novos

Muitas armadilhas podem surgir ao escolher móveis, desde a empolgação com tendências até a falta de medição correta. Confira os erros mais comuns e como evitá-los.

1. Não medir corretamente o espaço

Um dos erros mais comuns é comprar móveis sem medir corretamente o espaço onde serão colocados. Antes de comprar qualquer item, tire as medidas do ambiente e verifique se vai haver espaço suficiente para circulação.

2. Ignorar a funcionalidade

Muitas vezes, um móvel pode ser visualmente bonito, mas pouco funcional para o dia a dia. Priorize peças que ofereçam praticidade, como sofás com compartimentos para armazenamento ou mesas extensíveis.

3. Escolher materiais de baixa qualidade

Investir em móveis feitos de materiais frágeis pode significar um problema a longo prazo. Opte por materiais resistentes, como madeira maciça ou MDF de alta qualidade, para garantir maior durabilidade.

4. Seguir apenas tendências

Comprar móveis baseado apenas em tendências pode fazer com que a decoração fique datada rapidamente. Dê preferência a estilos atemporais e personalize com itens decorativos que possam ser facilmente substituídos.

5. Não testar antes de comprar

Quando possível, teste sofás, cadeiras e colchões antes de comprar. Isso evita surpresas desagradáveis.

6. Esquecer da ergonomia

Móveis desconfortáveis podem causar problemas de postura e até dores corporais. Priorize cadeiras, mesas e sofás que garantam conforto e ergonomia adequados para o uso diário.

7. Não considerar a paleta de cores

A escolha da cor dos móveis deve harmonizar com o restante do ambiente. Antes de comprar, visualize o espaço e avalie se o tom escolhido combina com os demais elementos da decoração.

Evitar erros ao comprar móveis pode fazer toda a diferença na criação de um ambiente funcional e harmonioso Max Vakhtbovycn de Pexels

8. Não verificar a montagem

Alguns móveis exigem montagem profissional, e não considerar isso pode gerar dificuldades na instalação. Verifique se a loja oferece montagem ou se é necessário contratar um serviço adicional.

9. Comprar por impulso

Promoções e descontos podem ser tentadores, mas comprar por impulso pode resultar em arrependimentos. Antes de fechar a compra, analise se o móvel realmente atende às suas necessidades.