Vai morar em um apartamento pequeno, mas não sabe como aproveitar o espaço? Nós temos a solução: móveis modulares. São modelos conhecidos por trazerem peças únicas que podem ser ajustadas de acordo com cada espaço e necessidade, além de terem design criativo e ótimo custo-benefício. Veja só!

O que são móveis modulares?

Os móveis modulares são pequenos módulos que podem ser encaixados um no outro de forma a se tornarem estantes, armários, cômodas e outros tipos de móveis. Ideais para casas e cômodos pequenos, eles permitem criar diferentes formas e combinações de acordo com a necessidade de cada pessoa.

Qual a diferença entre móveis modulares e planejados?



Os móveis modulares são produzidos com medidas, formatos, cores e materiais pré-estabelecidos. Ou seja, você não pode escolher esses detalhes. Porém, é possível optar pela forma como deseja encaixar cada peça, tendo assim um móvel personalizado que pode ser adaptado sempre que necessário ou quando quiser mudá-lo de lugar.

Já os móveis planejados são feitos totalmente sob medida. Ou seja, tem cor, tamanho e material escolhido por você e em formato específico para determinados ambientes. Porém, isso não permite que o móvel seja adicionado em outros lugares, como ocorre com os móveis modulares.

Vantagens e desvantagens dos móveis modulares

Os móveis modulares são opções vantajosas devido ao preço mais econômico, à vasta combinação, permitindo soltar criatividade e alterar a organização da casa, e à praticidade. Isso porque, podem ser adicionados em diferentes locais da casa e ser remontados com facilidade e sem quebra quebra.

Porém, como desvantagem, os móveis modulares não permitem personalização de cor, formato e material, sendo necessário escolher algum dos modelos disponíveis nas lojas especializadas.

Como escolher o móvel modulado?

Apesar dos móveis modulados permitirem diferentes combinações, devem ser escolhidos com atenção para garantir que vai entregar o que você precisa e que vai se adaptar ao seu ambiente. Por isso, é importante:

- ter atenção com as medidas: confira as medidas do lugar onde você pretende posicionar o móvel modular para ter certeza que vai caber.

- analise quantos módulos vai precisar no ambiente: se tiver uma sala ampla e quiser uma estante, pode ser necessário mais módulos que uma sala pequena. Verificando esse detalhe, você pode adicionar mais objetos nos móveis de forma a valorizá-los.

- verifique a possibilidade de usar o móvel em outros ambientes: assim você pode fazer modificações no apartamento sem deixar a organização bagunçada.

- atenção às cores: escolha cores que tenham relação com a decoração da sua casa. Desse modo, é possível fazer alterações sem nunca perder a sua identidade.

Se interessou pelos móveis modulares? Veja 3 opções para compor a sua casa

Acha que podem trazer mais praticidade e sofisticação para a sua casa? Então veja alguns modelos e as diferentes possibilidades que eles podem oferecer para cada ambiente. Temos certeza que vai adorar!

1. Sofá modular 3 lugares Sofo

Sofá modular 3 lugares Sofo Divulgação

Assinada pela talentosa equipe T S Design, a linha Sofo esbanja praticidade na hora de compor salas de estar e home cinemas urbanos, sejam eles amplos ou compactos. Disponível em uma cartela de cores e acabamentos variados, esta coleção é composta por puffs, poltronas e sofás modulares que permitem criar diversas composições de acordo com a sua escolha e necessidade. Os módulos Sofo são ótimas escolhas para tornar os momentos de descanso muito mais prazerosos e relaxantes. Reúna os amigos e familiares para um agradável bate papo ou uma sessão de filmes e séries, e aproveite-os ao máximo com essa exclusividade Tok Stok. Confira.

2. Cama/sofá 78 c/ cama inferior Tinto Plan

Cama/sofá 78 c/ cama inferior Tinto Plan Divulgação

Assinada pela equipe Tok Stok Design, a Linha Tinto Plan possui desenho de linhas retas que levam beleza e charme às casas de campo e grandes centros urbanos com muito estilo e personalidade. A cama-sofá pode ser uma boa opção para quem busca praticidade e aconchego na hora de descansar ou aproveitar uma boa noite de sono. Além disso, ela acompanha cama inferior que pode ser uma excelente opção para acomodar confortavelmente os hóspedes. Veja mais.



3. Cabeceira modular Higienópolis

Cabeceira modular Higienópolis Divulgação

Expressiva e inspirada em um desenho que atravessa décadas, a coleção Higienópolis carrega uma forte conexão com outros campos da arte. As ripas em madeira maciça criam um efeito mimalista e sofisticado, que acrescentam textura, profundidade e agregam valor e conceito à composição. A cabeceira Higienópolis é peça-chave na decoração e pode ser uma boa escolha para compor ambientes com atmosfera vintage. Sua modularidade permite que seja utilizada com base box e colchão de todos os tamanhos, sendo necessário somente complementar com outras peças (vendidas separadamente). Além do uso como cabeceira, ainda pode ser utilizada como painel para parede. Use a criatividade e desfrute de cenários incríveis e acolhedores. Saiba sobre.

E se quiser ver mais dicas para casa como essa, continue acompanhando o portal Casa & Decoração. A cada semana trazemos uma dica e novidade diferente para você renovar sua casa com facilidade e estilo.