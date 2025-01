Eliminar o cheiro de cigarro de ambientes é uma tarefa que exige atenção e algumas técnicas. Esse odor pode impregnar móveis, tecidos e até paredes, tornando o espaço desconfortável para moradores e visitantes.

Porém, existem métodos que ajudam a neutralizar o cheiro e recuperar o frescor da casa. De soluções naturais, como o uso de bicarbonato e vinagre, a medidas preventivas, veja nesta matéria dicas que vão transformar seu ambiente em um local mais agradável e acolhedor.

Como tirar o cheiro de cigarro do ambiente?

Para começar o processo, é necessário abrir portas e janelas para promover a circulação de ar fresco. Usar ventiladores para acelerar a troca de ar, posicionando-os estrategicamente para empurrar o ar viciado para fora também é uma ótima dica.

Saiba a seguir quais são as demais técnicas.

Carvão ativado

Coloque recipientes com carvão ativado em locais estratégicos do ambiente. Ele é altamente eficiente em absorver odores.

Vinagre branco

Deixe tigelas com vinagre branco nos cômodos afetados durante a noite. O vinagre neutraliza os compostos químicos causadores do mau cheiro.

Para superfícies laváveis, misture partes iguais de vinagre e água e limpe paredes, pisos e móveis.

Bicarbonato de sódio

Polvilhe bicarbonato de sódio sobre estofados, carpetes e tapetes. Deixe agir por algumas horas e depois aspire. Em armários ou gavetas, coloque um potinho aberto com bicarbonato para absorver o odor.

Neutralizadores de ar caseiros

Misture água, álcool e algumas gotas de óleo essencial em um borrifador. Pulverize no ambiente e em tecidos para um aroma fresco.

Técnicas específicas para roupas e tecidos

Além dos ambientes, é importante lembrar das roupas que também acabam absorvendo o cheiro do cigarro.

Lavagem com vinagre

Adicione uma xícara de vinagre branco à lavagem. Isso ajuda a eliminar odores impregnados em roupas e cortinas.

Exposição ao sol

Pendure roupas e tecidos ao sol. A radiação UV ajuda a neutralizar o odor do cigarro.

Use bicarbonato

Para roupas que não podem ser lavadas imediatamente, polvilhe bicarbonato de sódio, deixe agir por algumas horas e depois sacuda.

Cuidados com superfícies específicas

Paredes, tetos e estofados em geral também necessitam de cuidado especial na hora de remover o cheiro de cigarro.

Paredes e tetos

Misture detergente neutro, água morna e um pouco de vinagre. Limpe as superfícies com um pano macio ou esponja.

Para paredes pintadas, use produtos indicados para não danificar a pintura.

Estofados e móveis

Use um aspirador com filtro HEPA para remover as partículas de fumo. Em seguida, aplique uma solução de vinagre e água com um pano levemente úmido e deixe secar ao natural.

Saiba como prevenir o cheiro de cigarro

Para impedir que a o cheiro de cigarro volte a circular no seu ambiente, siga algumas dicas: