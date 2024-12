Não há nada melhor do que chegar em casa e ser recebido por um ambiente perfumado e acolhedor. Deixar a casa cheirosa não precisa ser um desafio ou exigir produtos caros: com algumas misturas simples e truques caseiros, é possível criar um espaço que encanta todos os sentidos. Descubra como transformar cada cômodo do seu lar em um refúgio de fragrâncias agradáveis e marcantes.

Dicas para deixar a casa cheirosa

A seguir veja 4 dicas para deixar sua casa sempre perfumada:

1. Truques com vinagre para eliminar odores

Antes de adicionar fragrâncias, você precisa neutralizar maus cheiros, para isso o vinagre é seu aliado.

Vinagre branco e água em um borrifador podem ser usados para limpar superfícies e eliminar odores;



Adicione também algumas gotas de óleo essencial ao vinagre para suavizar o aroma ácido.

2. Aromatizadores naturais

Os aromatizadores caseiros são uma opção prática e acessível para perfumar qualquer ambiente. Experimente misturar:

Água, álcool e essência de sua escolha (como lavanda ou baunilha);



Rodelas de limão com folhas de hortelã, uma opção refrescante e natural;



Pedaços de canela em pau e cravo-da-índia, para um aroma acolhedor e reconfortante.

Distribua a mistura em pequenos potes ou borrifadores e espalhe pelos cômodos.

3. Plantas e flores: frescor natural

Além de decorar o ambiente, algumas plantas e flores liberam cheiros agradáveis naturalmente. Considere:

Jasmim e lavanda para quartos e salas;



Manjericão e alecrim na cozinha;



Hera e lírios da paz em banheiros.

4. Velas e sachês: toques aconchegantes

Velas aromáticas e sachês perfumados podem fazer maravilhas.

Coloque sachês de lavanda ou camomila nos guarda-roupas e gavetas;



Utilize velas com aromas de baunilha ou madeiras para criar um clima relaxante.

Dicas bônus: fragrâncias específicas para cada cômodo

Saiba o perfume certo usar para cada ambiente do seu lar

Cozinha

Cheiros cítricos como limão e laranja ajudam a neutralizar odores de gordura. Faça uma mistura com cascas dessas frutas em água quente e deixe evaporar.

Sala

Aposte em difusores com aromas suaves, como chá branco ou florais, para criar uma atmosfera convidativa.

Quartos

Prefira fragrâncias relaxantes, como lavanda ou camomila, que ajudam a promover o sono.