A torre Antília não é apenas uma casa, mas um edifício inteiro construído para ser a residência da família Ambani, uma das mais ricas do mundo. Com um custo de construção estimado em US$1 bilhão (cerca de R$4,93 bilhões), a torre é avaliada em quase R$5 bilhões, foi concluída entre 2006 e 2010 e possui 37 mil metros quadrados. Embora tenha oficialmente 27 andares, os diversos níveis duplos fazem com que a altura da torre seja equivalente a um prédio de 40 andares.



A residência está localizada na Altamount Road, uma das áreas residenciais mais exclusivas de Mumbai. Apesar de ser um edifício famoso, a família proprietária nunca postou muitas fotos do interior da torre.



Características e infraestrutura impressionantes



Projetada pelo escritório de arquitetura americano Perkins + Will, em conjunto com a construtora australiana Leighton Holdings, Antília é um exemplo de design futurista e resistência a desastres naturais, como terremotos. A torre inclui três helipontos, uma garagem com capacidade para 168 carros, um cinema para 50 pessoas, um spa privativo, estúdios de dança e ioga, várias piscinas, um centro fitness e de bem-estar, além de um salão de festas para centenas de convidados e muito mais.



A família Ambani e a Reliance Industries



A torre Antília é o lar de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Índia, com uma fortuna estimada em US$116 bilhões (cerca de R$572,5 bilhões), sua esposa Nita, e seus três filhos, Anant, Isha e Akash. Mukesh Ambani é o CEO da Reliance Industries, um conglomerado com atuação em diversos setores, incluindo energia, petroquímica, mídia e varejo.