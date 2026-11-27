A promoção da saúde vem ganhando espaço para além das palestras e debates científicos nos congressos médicos. Corridas, caminhadas e outras atividades físicas passaram a integrar a programação desses encontros, incentivando profissionais de saúde a adotarem hábitos que recomendam diariamente aos pacientes.

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Um exemplo recente foi o 58º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, em Florianópolis (SC), que promoveu a primeira edição da Corrida Diagnóstico em Movimento, reunindo 430 participantes. Organizada pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), a atividade foi realizada em 16 de setembro, com percursos de corrida de cinco quilômetros e caminhada de três quilômetros.

A iniciativa reuniu médicos, residentes, expositores e palestrantes internacionais, proporcionando um momento de integração e incentivo ao bem-estar em meio à intensa programação científica.



Segundo o presidente da SBPC/ML, Guilherme Ferreira de Oliveira, a proposta surgiu da necessidade de aproximar as recomendações de saúde preventiva da rotina dos profissionais, tradicionalmente marcada por longas jornadas de trabalho e atualização científica.



“A medicina diagnóstica tem como pilar fundamental fornecer dados precisos para o cuidado em saúde, mas o papel do médico patologista clínico e dos profissionais de laboratório vai muito além da bancada: somos promotores ativos de saúde preventiva. Sentíamos que precisávamos alinhar o discurso à prática”, afirma.



A adesão superou as expectativas da organização. Para o patologista clínico, além do número expressivo de participantes, a experiência demonstrou o potencial dessas atividades para fortalecer a integração entre profissionais de diferentes especialidades, gerações e níveis de experiência.



“Vivemos um momento em que a medicina discute intensamente o burnout profissional, a saúde mental e o valor da longevidade saudável. A classe médica tomou consciência de que precisa cuidar de quem cuida. Por isso, os congressos deixaram de ser apenas maratonas teóricas de palestras para se tornarem também plataformas de experiência e bem-estar”, explica Guilherme.



A iniciativa acompanha a popularização das corridas de rua no Brasil. De acordo com dados do 4º Summit Abraceo/CBAt, divulgados pelo portal Corrida para Todos, o país realizou 5.241 provas oficiais em 2025, um crescimento de 85% em relação a 2024, quando foram registrados 2.827 eventos. A modalidade ainda movimenta cerca de R$ 1 bilhão por ano, considerando inscrições, equipamentos e serviços relacionados.



A presença de atividades voltadas ao bem-estar em encontros científicos também foi identificada em um estudo internacional publicado em 2025 na revista Cureus. A pesquisa analisou a programação de 39 congressos médicos realizados nos Estados Unidos em 2023 e identificou que 54% incluíram iniciativas como corridas recreativas, ioga, meditação e passeios.



Atividade física ganha destaque na nefrologia



Outra iniciativa recente foi a Corrida do mineiRIM, promovida pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) em 19 de setembro, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, em Belo Horizonte, durante o XXXIII Congresso Brasileiro de Nefrologia. Com percursos de dois, cinco e 10 quilômetros, a atividade reuniu profissionais de saúde, pacientes, familiares e integrantes da comunidade, com o objetivo de estimular a prática de exercícios e ampliar a conscientização sobre a saúde renal.



Entre os participantes esteve o nefrologista e maratonista Bruno Zawadzki, vice-presidente da DaVita, que conquistou o primeiro lugar na competição. Para o especialista, a inclusão de atividades físicas nos congressos representa uma oportunidade de aproximar o conhecimento científico das práticas de prevenção e autocuidado.



“Ao levar a promoção da saúde para além dos auditórios, iniciativas como essa ampliam o papel dos congressos médicos, tradicionalmente voltados à atualização científica e à troca de conhecimentos. Além de estimular a integração entre os participantes, essas atividades aproximam especialistas e população, mostrando que a prevenção também se constrói por meio de atitudes simples e escolhas saudáveis no dia a dia”, diz Bruno.



Bruno Zawadzki conquistou o primeiro lugar na corrida promovida pela SBN Arquivo pessoal

Na nefrologia, o incentivo à atividade física é especialmente relevante, uma vez que a hipertensão arterial e o diabetes estão entre as principais causas de doença renal crônica, caracterizada pela perda progressiva da função dos rins. A prática regular de exercícios, associada à alimentação equilibrada e ao acompanhamento médico, contribui para o controle da pressão arterial, da glicemia e do peso corporal, ajudando a reduzir o risco de complicações cardiovasculares e renais.



Para pessoas que já convivem com doença renal crônica, a atividade física também pode proporcionar benefícios, desde que adaptada às condições clínicas e às orientações da equipe assistencial. Em pacientes submetidos à diálise, por exemplo, exercícios individualizados podem contribuir para a preservação da força muscular, a melhora da capacidade funcional e a qualidade de vida.



“A proposta não é transformar todos os pacientes em corredores, mas mostrar que pequenas mudanças, como caminhar regularmente e reduzir o tempo em comportamento sedentário, podem representar avanços importantes para a saúde”, pontua o nefrologista.

Iniciativas devem continuar nos próximos congressos



Além dos benefícios físicos, a realização de corridas e caminhadas durante os encontros científicos também favorece a convivência entre profissionais e reforça a importância de conciliar o desenvolvimento profissional com o cuidado da saúde física e mental.



Na SBPC/ML, a experiência positiva da primeira edição da Corrida Diagnóstico em Movimento já garantiu a continuidade da iniciativa em 2027, durante o 59º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, previsto para São Paulo.



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“A adesão calorosa que tivemos em Florianópolis transformou uma iniciativa pioneira em um compromisso permanente da SBPC/ML. A Corrida Diagnóstico em Movimento veio para ficar. Para as próximas edições, nosso objetivo é ampliar a estrutura e trazer novidades que tornem a experiência ainda mais enriquecedora e atraente para os congressistas”, comenta Guilherme.

