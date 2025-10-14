Cuidados com os rins que podem evitar doenças graves

Silenciosos e essenciais, os rins exercem papel vital no equilíbrio do organismo. No entanto, doenças renais como cálculos, infecções e até a insuficiência renal têm se tornado cada vez mais comuns, impactando de forma significativa a qualidade de vida dos brasileiros. Especialistas alertam: a prevenção é o caminho mais eficaz para evitar complicações que, muitas vezes, só dão sinais quando já estão em estágio avançado.



Segundo o urologista Wagner Kono, a adoção de hábitos saudáveis pode reduzir drasticamente o risco de problemas. “Prevenir problemas renais é sempre mais eficaz que tratar complicações. Hidratação adequada, exames regulares e hábitos de vida saudáveis reduzem significativamente o risco de pedras, infecções e insuficiência renal”, afirma.



Entre os principais cuidados estão o consumo adequado de água, a manutenção de uma dieta balanceada, o controle do sal, do açúcar e da ingestão exagerada de proteínas, além da prática regular de atividade física. Já pessoas com histórico familiar de doenças renais precisam de atenção redobrada, com acompanhamento médico frequente e exames como creatinina, ultrassom e urina tipo 1, fundamentais para detectar alterações precocemente.



Quando, mesmo com os cuidados, as pedras nos rins aparecem, a medicina também evoluiu. Durante muito tempo, o laser de hólmio foi o grande aliado no tratamento, mas novas tecnologias, como o laser de fibra de thulium e as bainhas de aspiração, têm mostrado resultados promissores. Essas inovações permitem cirurgias mais rápidas, com fragmentação mais precisa e maior chance de eliminar totalmente os cálculos, representando um avanço importante no cuidado aos pacientes.



A conscientização sobre a saúde renal é um desafio coletivo. Ao dar mais visibilidade ao tema, reduz-se a incidência de complicações e amplia-se a perspectiva de longevidade com qualidade de vida. “A prevenção deve ser vista como investimento no futuro. Pequenas escolhas do dia a dia fazem toda a diferença na saúde dos rins”, reforça Wagner.

