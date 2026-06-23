Dor nas costas pode ser grave? Entenda a disfunção renal
Mais de 10 milhões de brasileiros tem algum problema renal, geralmente descobertos em estágio avançado; urologista reforça a importância do diagnóstico precoce
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Aquele incômodo chato na região lombar que surge no fim do dia costuma receber a mesma culpa: "foi o jeito que sentei" ou "deve ser cansaço". Quase todo mundo passa por isso e deixa para lá, mas essa aparente normalidade pode indicar um problema maior: por trás de uma musculatura fadigada, o corpo pode estar tentando emitir um sinal vindo dos rins.
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Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) apontam que mais de 10 milhões de brasileiros enfrentam algum tipo de disfunção renal, e a falta de informação faz com que a grande maioria só descubra o problema quando o quadro já está avançado e perigoso.
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O grande desafio para o paciente — e o maior perigo — está em conseguir diferenciar a origem desse desconforto dentro de casa. Enquanto a dor muscular costuma mudar de intensidade quando você se mexe, deita ou muda de posição, a dor provocada por problemas renais é profunda, fixa e se concentra logo abaixo das costelas, sem dar trégua.
"Muitos pacientes chegam ao consultório achando que é apenas um mau jeito na coluna, mas a dor nos rins tem características muito específicas e raramente vem isolada", alerta o urologista Guilherme Canabrava. "Ela costuma se manifestar de maneira persistente e, se houver um quadro obstrutivo ou inflamatório em curso, o corpo vai emitir outros sinais de alerta no sistema urinário", explica.
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O sinal de alerta definitivo pisca quando esse desconforto lombar se junta a outros sintomas do organismo. Febre, calafrios, náuseas ou qualquer alteração perceptível na cor e no odor da urina transformam o caso em urgência médica. Esses fatores são indícios clássicos de infecções renais agudas, como a pielonefrite, ou das temidas crises de cálculo renal, uma condição que atinge cerca de 15% dos homens e 8% das mulheres em todo o mundo.
Ignorar os avisos do corpo ou adiar a ida ao médico abre margem para complicações drásticas, como a perda definitiva da função renal ou quadros severos de infecção generalizada.
Felizmente, evitar o pior cenário depende de atitudes simples e exames preventivos de rotina. Análises básicas de sangue (como a dosagem de creatinina) e de urina, combinadas a uma ultrassonografia, são capazes de mapear o trato urinário com total precisão antes que qualquer dano grave se consolide.
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"Mascarar uma dor contínua com analgésicos sem saber a real origem é um erro grave que pode custar caro", adverte Guilherme. "O diagnóstico precoce com um especialista é o que impede que um incômodo corriqueiro evolua para uma insuficiência renal crônica."