Dor nas costas pode ser grave? Entenda a disfunção renal

Aquele incômodo chato na região lombar que surge no fim do dia costuma receber a mesma culpa: "foi o jeito que sentei" ou "deve ser cansaço". Quase todo mundo passa por isso e deixa para lá, mas essa aparente normalidade pode indicar um problema maior: por trás de uma musculatura fadigada, o corpo pode estar tentando emitir um sinal vindo dos rins.

Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) apontam que mais de 10 milhões de brasileiros enfrentam algum tipo de disfunção renal, e a falta de informação faz com que a grande maioria só descubra o problema quando o quadro já está avançado e perigoso.

O grande desafio para o paciente — e o maior perigo — está em conseguir diferenciar a origem desse desconforto dentro de casa. Enquanto a dor muscular costuma mudar de intensidade quando você se mexe, deita ou muda de posição, a dor provocada por problemas renais é profunda, fixa e se concentra logo abaixo das costelas, sem dar trégua.

"Muitos pacientes chegam ao consultório achando que é apenas um mau jeito na coluna, mas a dor nos rins tem características muito específicas e raramente vem isolada", alerta o urologista Guilherme Canabrava. "Ela costuma se manifestar de maneira persistente e, se houver um quadro obstrutivo ou inflamatório em curso, o corpo vai emitir outros sinais de alerta no sistema urinário", explica.



O sinal de alerta definitivo pisca quando esse desconforto lombar se junta a outros sintomas do organismo. Febre, calafrios, náuseas ou qualquer alteração perceptível na cor e no odor da urina transformam o caso em urgência médica. Esses fatores são indícios clássicos de infecções renais agudas, como a pielonefrite, ou das temidas crises de cálculo renal, uma condição que atinge cerca de 15% dos homens e 8% das mulheres em todo o mundo.

Ignorar os avisos do corpo ou adiar a ida ao médico abre margem para complicações drásticas, como a perda definitiva da função renal ou quadros severos de infecção generalizada.



Felizmente, evitar o pior cenário depende de atitudes simples e exames preventivos de rotina. Análises básicas de sangue (como a dosagem de creatinina) e de urina, combinadas a uma ultrassonografia, são capazes de mapear o trato urinário com total precisão antes que qualquer dano grave se consolide.

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"Mascarar uma dor contínua com analgésicos sem saber a real origem é um erro grave que pode custar caro", adverte Guilherme. "O diagnóstico precoce com um especialista é o que impede que um incômodo corriqueiro evolua para uma insuficiência renal crônica."