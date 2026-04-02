7 sintomas silenciosos que podem indicar problemas graves nos rins

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Muitas doenças renais avançam de forma silenciosa, sem causar dor ou desconforto evidente nas fases iniciais. Por isso, reconhecer pequenos sinais que o corpo emite é fundamental para um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Quando os rins não funcionam corretamente, resíduos e excesso de líquido podem se acumular no organismo, gerando sintomas que muitas vezes são confundidos com outros problemas de saúde.

Os rins desempenham um papel vital na filtragem do sangue, removendo toxinas e produzindo hormônios que regulam a pressão arterial e a produção de glóbulos vermelhos. Quando essa função é comprometida, o impacto pode ser sentido em todo o corpo. Pessoas com diabetes, hipertensão, histórico familiar de doença renal e idosos formam os principais grupos de risco e devem ter atenção redobrada. Ficar atento a mudanças, mesmo que sutis, é o primeiro passo para cuidar da saúde renal e evitar complicações graves no futuro.

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Sinais de alerta que merecem atenção

Embora alguns sintomas só apareçam em estágios mais avançados da doença renal, existem sinais que podem servir como um alerta inicial. Identificá-los e buscar orientação médica é crucial. Veja os sete principais sintomas silenciosos que podem indicar problemas nos rins:

Inchaço nos pés, tornozelos e rosto: a diminuição da função renal pode levar ao acúmulo de sódio e líquidos no corpo. Esse excesso causa inchaço, principalmente nas extremidades e, em alguns casos, ao redor dos olhos pela manhã. Cansaço excessivo e fraqueza: rins saudáveis produzem um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Com a função renal comprometida, a produção desse hormônio cai, causando anemia. O resultado é uma sensação constante de fadiga e falta de energia. Alterações na urina: mudanças no hábito de urinar são um forte indicativo. Fique atento se precisar urinar com mais frequência, especialmente à noite. Outros sinais incluem urina com espuma persistente, que pode indicar excesso de proteína, ou com coloração mais escura ou com sangue. Pele seca e coceira: quando os rins não conseguem mais manter o equilíbrio de minerais e nutrientes no sangue, a pele pode ficar ressecada e com coceira intensa. Este é um sintoma comum em quadros de doença renal avançada. Hálito com cheiro de amônia: o acúmulo de resíduos no sangue, como a ureia, pode alterar o hálito, que passa a ter um odor metálico ou semelhante ao de amônia. O mesmo ocorre com o paladar, que pode deixar um gosto ruim na boca. Náuseas e perda de apetite: o acúmulo severo de toxinas no organismo frequentemente causa náuseas, vômitos e uma perda geral do apetite. A sensação de estar sempre "cheio" pode levar à perda de peso não intencional. Dificuldade de concentração e tontura: a anemia associada à doença renal significa que o cérebro pode não estar recebendo oxigênio suficiente. Isso pode levar a problemas de memória, dificuldade de concentração e episódios de tontura. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.