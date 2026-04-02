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Saúde renal

7 sintomas silenciosos que podem indicar problemas graves nos rins

Inchaço, cansaço excessivo e mudança na cor da urina podem ser sinais de alerta; saiba quando é hora de procurar um médico para investigar

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
02/04/2026 12:44

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7 sintomas silenciosos que podem indicar problemas graves nos rins
Ultrassom é uma ferramenta crucial para o diagnóstico precoce e acompanhamento de doenças renais, auxiliando na identificação de problemas nos rins. crédito: iStock

Muitas doenças renais avançam de forma silenciosa, sem causar dor ou desconforto evidente nas fases iniciais. Por isso, reconhecer pequenos sinais que o corpo emite é fundamental para um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Quando os rins não funcionam corretamente, resíduos e excesso de líquido podem se acumular no organismo, gerando sintomas que muitas vezes são confundidos com outros problemas de saúde.

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Os rins desempenham um papel vital na filtragem do sangue, removendo toxinas e produzindo hormônios que regulam a pressão arterial e a produção de glóbulos vermelhos. Quando essa função é comprometida, o impacto pode ser sentido em todo o corpo. Pessoas com diabetes, hipertensão, histórico familiar de doença renal e idosos formam os principais grupos de risco e devem ter atenção redobrada. Ficar atento a mudanças, mesmo que sutis, é o primeiro passo para cuidar da saúde renal e evitar complicações graves no futuro.

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Sinais de alerta que merecem atenção

Embora alguns sintomas só apareçam em estágios mais avançados da doença renal, existem sinais que podem servir como um alerta inicial. Identificá-los e buscar orientação médica é crucial. Veja os sete principais sintomas silenciosos que podem indicar problemas nos rins:

  1. Inchaço nos pés, tornozelos e rosto: a diminuição da função renal pode levar ao acúmulo de sódio e líquidos no corpo. Esse excesso causa inchaço, principalmente nas extremidades e, em alguns casos, ao redor dos olhos pela manhã.

  2. Cansaço excessivo e fraqueza: rins saudáveis produzem um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Com a função renal comprometida, a produção desse hormônio cai, causando anemia. O resultado é uma sensação constante de fadiga e falta de energia.

  3. Alterações na urina: mudanças no hábito de urinar são um forte indicativo. Fique atento se precisar urinar com mais frequência, especialmente à noite. Outros sinais incluem urina com espuma persistente, que pode indicar excesso de proteína, ou com coloração mais escura ou com sangue.

  4. Pele seca e coceira: quando os rins não conseguem mais manter o equilíbrio de minerais e nutrientes no sangue, a pele pode ficar ressecada e com coceira intensa. Este é um sintoma comum em quadros de doença renal avançada.

  5. Hálito com cheiro de amônia: o acúmulo de resíduos no sangue, como a ureia, pode alterar o hálito, que passa a ter um odor metálico ou semelhante ao de amônia. O mesmo ocorre com o paladar, que pode deixar um gosto ruim na boca.

  6. Náuseas e perda de apetite: o acúmulo severo de toxinas no organismo frequentemente causa náuseas, vômitos e uma perda geral do apetite. A sensação de estar sempre "cheio" pode levar à perda de peso não intencional.

  7. Dificuldade de concentração e tontura: a anemia associada à doença renal significa que o cérebro pode não estar recebendo oxigênio suficiente. Isso pode levar a problemas de memória, dificuldade de concentração e episódios de tontura.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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