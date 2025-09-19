Assine
overlay
Início Saúde
REGIÃO LOMBAR

Lombalgia é segunda maior causa de consultas médicas

Estimativas apontam que entre 65% e 80% da população mundial vá apresentar dor lombar em algum momento da vida

Publicidade
Carregando...
EP
Elaine Patricia Cruz – Enviada especial*
EP
Elaine Patricia Cruz – Enviada especial*
Repórter
19/09/2025 16:16

compartilhe

Siga no
x
Há dicas indispensáveis para prevenir a lombalgia, como adotar uma postura adequada ao sentar, caminhar e levantar qualquer objeto
Geralmente, a lombalgia é provocada por um problema postural crédito: Freepik

A lombalgia é aquela dor localizada na região lombar, na parte mais baixa da coluna. Também conhecida como dor nas costas, dor nos rins ou dor nos quartos, é extremamente comum,sendo a segunda causa mais frequente de consultas médicas, atrás apenas do resfriado comum.

"A lombalgia é quando uma pessoa sente uma dor na lombar.  Na Bahia fala-se em 'dor nas cadeiras' ou 'dor nos quartos' mas, enfim, lombalgia é a dor na região posterior das costas", explicou o fisioterapeuta Fábio Luciano Arcanjo de Jesus. 

Em entrevista à Agência Brasil, após ter participado de uma mesa no Congresso Brasileiro de Reumatologia, em Salvador (BA), o fisioterapeuta disse que a lombalgia é a patologia que mais acomete a população mundial. Estimativas apontam que entre 65% e 80% da população mundial vá apresentar dor lombar em algum momento da vida. 

Leia Mais

A boa notícia, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, é que na maioria dos casos há resolução espontânea para a dor nas costas e cerca de 50% dos pacientes vão apresentar melhora após uma semana, 90% em até oito semanas e somente 5% continuam com sintomas por mais de seis meses ou apresentam alguma incapacidade. 

Causas

Geralmente, a lombalgia é provocada por um problema postural como uma má posição para sentar ou dormir ou quando se tenta carregar um objeto pesado. Mas ela também pode ser ocasionada por uma série de outros fatores.

"Existem movimentos que causam dor, existem posturas mantidas por um tempo prolongado que causam dor, existem sobrecargas que causam dor, existem inúmeras possibilidades que podem causar essa dor tais como infecções, fraturas e traumas." 

Quando a dor aumenta ou provoca incapacidade, o ideal é sempre procurar um médico para fazer o diagnóstico adequado e obter a indicação sobre o melhor tratamento. "Quando a dor intensifica e começa a limitar [suas atividades], a pessoa deve procurar o médico. O ideal é que a gente tenha ciência do que está causando essa dor o quanto antes para que essa dor não cronifique e não aumente." 

Para evitar que a lombalgia aconteça, o ideal é sempre se "manter em movimento", alerta. "Movimento é vida. A gente precisa fazer atividade física e exercícios regulares, ter bons hábitos, ter boas rotinas e nos movimentar-nos para que minimizemos as possibilidades de dores lombares." 

*A repórter viajou a convite da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

congresso-brasileiro-de-reumatologia dor-lombar lombalgia postura saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay