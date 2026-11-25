Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A rotina infantil contemporânea ocorre cada vez mais entre quatro paredes e sob a vigilância constante dos adultos. Essa mudança reflete novas realidades sociais, marcadas pela presença constante de telas, novas ameaças e pela pressão pelo sucesso, fatores que transformaram as abordagens na criação dos filhos.

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Essa transformação no cotidiano das crianças contrasta com a realidade vivida por gerações anteriores. Uma pesquisa divulgada em 2023 na revista "European Psychiatry" avaliou 3 mil pessoas no Reino Unido, reunindo crianças, adolescentes, adultos e pais para analisar esses hábitos.

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Mudanças nos hábitos e reflexos no bem-estar

Os dados do estudo indicam que 62% dos adultos brincavam regularmente na rua ou nos arredores de casa durante a infância. Atualmente, o índice de crianças que desfrutam desse mesmo hábito caiu para 27%.

O levantamento aponta que indivíduos que tiveram essa oportunidade apresentam índices superiores de saúde mental na fase adulta. Para os cientistas responsáveis pela investigação, a brincadeira livre constrói a base do bem-estar para o resto da vida.

Os autores da pesquisa destacaram que: "A possibilidade de brincar no entorno de casa favorece o desenvolvimento na infância e reflete na saúde mental na vida adulta". Eles acrescentaram que apoiar a exploração do ambiente imediato pelas crianças representa um investimento no bem-estar futuro.

Autonomia e desenvolvimento infantil

Especialistas em psicologia indicam que o objetivo atual não consiste em retomar a liberdade irrestrita de décadas passadas. A meta central envolve proporcionar espaço para que as crianças desenvolvam autonomia.

Segundo os profissionais, existem pontos fundamentais para o desenvolvimento:

permitir períodos de tédio;

incentivar a criação autônoma de brincadeiras;

adotar uma observação discreta no lugar da interferência constante.

Publicada em 2024, uma pesquisa na "Journal of Transport & Health" comprova que crianças com liberdade para brincar e se locomover sozinhas desenvolvem habilidades sociais, emocionais e cognitivas com maior rapidez.

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Mesmo que nem todas as práticas parentais das décadas de 1970 e 1980 funcionem nas circunstâncias atuais, a necessidade de conceder espaço para a atuação independente infantil permanece vigente. Essa concessão de autonomia reverte em benefícios contínuos: melhoria na saúde mental, ampliação da resistência ao estresse e evolução na habilidade de convivência coletiva.