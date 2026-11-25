Um hábito de autonomia ligado à infância nos anos 1970 chama atenção para diferenças entre gerações e levanta uma pergunta sobre a vida dos millennials hoje
Pesquisas mostram que a autonomia e o espaço longe das telas garantem resiliência emocional: veja como a prática beneficia o desenvolvimento
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A rotina infantil contemporânea ocorre cada vez mais entre quatro paredes e sob a vigilância constante dos adultos. Essa mudança reflete novas realidades sociais, marcadas pela presença constante de telas, novas ameaças e pela pressão pelo sucesso, fatores que transformaram as abordagens na criação dos filhos.
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Essa transformação no cotidiano das crianças contrasta com a realidade vivida por gerações anteriores. Uma pesquisa divulgada em 2023 na revista "European Psychiatry" avaliou 3 mil pessoas no Reino Unido, reunindo crianças, adolescentes, adultos e pais para analisar esses hábitos.
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Mudanças nos hábitos e reflexos no bem-estar
Os dados do estudo indicam que 62% dos adultos brincavam regularmente na rua ou nos arredores de casa durante a infância. Atualmente, o índice de crianças que desfrutam desse mesmo hábito caiu para 27%.
O levantamento aponta que indivíduos que tiveram essa oportunidade apresentam índices superiores de saúde mental na fase adulta. Para os cientistas responsáveis pela investigação, a brincadeira livre constrói a base do bem-estar para o resto da vida.
Os autores da pesquisa destacaram que: "A possibilidade de brincar no entorno de casa favorece o desenvolvimento na infância e reflete na saúde mental na vida adulta". Eles acrescentaram que apoiar a exploração do ambiente imediato pelas crianças representa um investimento no bem-estar futuro.
Autonomia e desenvolvimento infantil
Especialistas em psicologia indicam que o objetivo atual não consiste em retomar a liberdade irrestrita de décadas passadas. A meta central envolve proporcionar espaço para que as crianças desenvolvam autonomia.
Segundo os profissionais, existem pontos fundamentais para o desenvolvimento:
permitir períodos de tédio;
incentivar a criação autônoma de brincadeiras;
adotar uma observação discreta no lugar da interferência constante.
Publicada em 2024, uma pesquisa na "Journal of Transport & Health" comprova que crianças com liberdade para brincar e se locomover sozinhas desenvolvem habilidades sociais, emocionais e cognitivas com maior rapidez.
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Mesmo que nem todas as práticas parentais das décadas de 1970 e 1980 funcionem nas circunstâncias atuais, a necessidade de conceder espaço para a atuação independente infantil permanece vigente. Essa concessão de autonomia reverte em benefícios contínuos: melhoria na saúde mental, ampliação da resistência ao estresse e evolução na habilidade de convivência coletiva.