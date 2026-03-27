Cinco formas de incentivar a autonomia infantil
Terapeuta ocupacional dá dicas para fortalecer o vínculo familiar e a segurança emocional no dia a dia, criando indivíduos capazes de agir com responsabilidade
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O desejo dos pais é criar e educar seus filhos da melhor forma. O desafio está na correria do cotidiano, com trabalho e afazeres domésticos, que impede que muitos consigam dar a atenção necessária para as crianças.
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Nos atendimentos, a terapeuta ocupacional Andréa Fernandes, autora do livro “Pequenos e decisivos passos na infância”, da Editora Minotauro, conta que vê famílias fazendo o melhor que podem, mas perdidas entre excesso de informação, a culpa e a pressão por desempenho. “Muitas vezes, há muito estímulo e pouca orientação clara”, comenta.
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Andréa destacou cinco dicas que podem começar a serem executadas por pais e cuidadores hoje:
Fortaleça o vínculo antes de exigir comportamento
Crianças aprendem melhor quando se sentem emocionalmente seguras na relação com os adultos. Antes de corrigir ou cobrar comportamentos, é importante garantir conexão, presença e confiança. O vínculo é a base para que a criança consiga aprender, regular emoções e se desenvolver.
Convide a criança a participar e fazer pequenas escolhas
Autonomia se desenvolve quando a criança tem espaço para participar do cotidiano e fazer decisões compatíveis com sua idade. Permitir que ela opine, tente, experimente e participe das decisões simples do dia a dia fortalece seu senso de responsabilidade, identidade e pertencimento.
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Estabeleça limites claros e consistentes
Limites não são punição, são organização. Eles ajudam a criança a compreender regras sociais, desenvolver autorregulação e entender até onde pode ir. Quando apresentados com firmeza e vínculo, os limites oferecem segurança emocional.
Valorize o processo mais do que o desempenho
O desenvolvimento infantil não é uma corrida por resultados. Brincar, explorar, errar e tentar novamente fazem parte da aprendizagem. Quando o foco está apenas no desempenho, a criança pode perder oportunidades importantes de amadurecimento.
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Ensine que crescer também envolve aprender a cooperar
A meta da educação não é formar pessoas que não precisem de ninguém, mas indivíduos capazes de agir com responsabilidade e viver em cooperação. A autonomia saudável conduz à interdependência , a capacidade de ajudar e também aceitar ajuda nas relações.
“É preciso lembrar que antes do comportamento, existe um corpo. Antes da correção, existe uma relação. E antes da independência, precisam existir regulação e vínculo. Desenvolvimento infantil não é sobre acelerar resultados, mas sobre construir bases emocionais e funcionais sólidas”, enfatiza Andréa.
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“Educar não é apenas corrigir comportamento, mas formar um ser humano capaz de desenvolver autonomia, independência e interdependência ao longo da vida. Sem, é claro, esquecer de cuidar, com gentileza, do adulto que cuida da criança”, destaca.