Seu filho não gosta de ler? Sete dicas para incentivar o hábito da leitura

Durante a fase de alfabetização, muitas crianças podem não demonstrar interesse em aprender a ler. O que deveria ser uma descoberta prazerosa pode se tornar um momento de frustração, tanto para as crianças quanto para a família. Mas é possível reverter esse cenário com estratégias que transformam as palavras em uma aventura.

O segredo está em associar a leitura a momentos de afeto e diversão, e não a uma obrigação. Incorporar pequenos hábitos na rotina faz toda a diferença para despertar a curiosidade e o prazer pelos livros.

A seguir, confira sete dicas práticas para incentivar a leitura de forma lúdica.

Dê o exemplo

Crianças aprendem por imitação. Se elas virem os adultos da casa lendo com frequência, seja um livro, uma revista ou notícias no celular, entenderão que a leitura é uma atividade valiosa e agradável.

Crie um cantinho da leitura

Um espaço confortável, com boa iluminação, almofadas e os livros ao alcance das mãos, torna o momento mais convidativo. Esse ambiente sinaliza que a leitura é uma atividade especial e relaxante.

Conecte com os interesses da criança

Procure livros sobre temas que seu filho já tenha afinidade. Podem ser contos de fadas, dinossauros ou super-heróis, por exemplo. Quando o conteúdo dialoga com algo que a criança já gosta, o interesse em decifrar as palavras aumenta naturalmente.

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Explore diferentes formatos

A leitura não está apenas nos livros. Gibis, receitas, cardápios, letras de música, placas e cartazes na rua e até as embalagens de alimentos são oportunidades para praticar. Isso mostra as diferentes utilidades da leitura e que ela está presente em todo lugar.

Transforme a leitura em brincadeira

Use jogos como cruzadinha e caça-palavras, em que a criança precisa encontrar objetos que comecem com uma letra específica, ou leiam juntos um livro e depois criem um final diferente para a história. A ludicidade tira a pressão, deixando o aprendizado mais leve.

Frequente bibliotecas e livrarias

Faça desses locais um programa divertido em família. Deixe a criança explorar as prateleiras, manusear os livros e escolher os que mais chamam sua atenção. Essa autonomia estimula o sentimento de posse e o interesse pelo conteúdo.

Respeite o ritmo da criança

Forçar a leitura pode criar uma associação negativa. Se a criança estiver cansada ou desinteressada, não insista. Proponha a atividade em outro momento, sempre de forma leve e sem cobranças por desempenho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata