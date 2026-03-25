Seu filho não gosta de ler? Sete dicas para incentivar o hábito da leitura
Métodos lúdicos ajudam a despertar o prazer pelas palavras; quando o conteúdo dialoga com algo que a criança já gosta, o interesse aumenta naturalmente
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Durante a fase de alfabetização, muitas crianças podem não demonstrar interesse em aprender a ler. O que deveria ser uma descoberta prazerosa pode se tornar um momento de frustração, tanto para as crianças quanto para a família. Mas é possível reverter esse cenário com estratégias que transformam as palavras em uma aventura.
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O segredo está em associar a leitura a momentos de afeto e diversão, e não a uma obrigação. Incorporar pequenos hábitos na rotina faz toda a diferença para despertar a curiosidade e o prazer pelos livros.
A seguir, confira sete dicas práticas para incentivar a leitura de forma lúdica.
Dê o exemplo
Crianças aprendem por imitação. Se elas virem os adultos da casa lendo com frequência, seja um livro, uma revista ou notícias no celular, entenderão que a leitura é uma atividade valiosa e agradável.
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Crie um cantinho da leitura
Um espaço confortável, com boa iluminação, almofadas e os livros ao alcance das mãos, torna o momento mais convidativo. Esse ambiente sinaliza que a leitura é uma atividade especial e relaxante.
Conecte com os interesses da criança
Procure livros sobre temas que seu filho já tenha afinidade. Podem ser contos de fadas, dinossauros ou super-heróis, por exemplo. Quando o conteúdo dialoga com algo que a criança já gosta, o interesse em decifrar as palavras aumenta naturalmente.
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Explore diferentes formatos
A leitura não está apenas nos livros. Gibis, receitas, cardápios, letras de música, placas e cartazes na rua e até as embalagens de alimentos são oportunidades para praticar. Isso mostra as diferentes utilidades da leitura e que ela está presente em todo lugar.
Transforme a leitura em brincadeira
Use jogos como cruzadinha e caça-palavras, em que a criança precisa encontrar objetos que comecem com uma letra específica, ou leiam juntos um livro e depois criem um final diferente para a história. A ludicidade tira a pressão, deixando o aprendizado mais leve.
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Frequente bibliotecas e livrarias
Faça desses locais um programa divertido em família. Deixe a criança explorar as prateleiras, manusear os livros e escolher os que mais chamam sua atenção. Essa autonomia estimula o sentimento de posse e o interesse pelo conteúdo.
Respeite o ritmo da criança
Forçar a leitura pode criar uma associação negativa. Se a criança estiver cansada ou desinteressada, não insista. Proponha a atividade em outro momento, sempre de forma leve e sem cobranças por desempenho.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata