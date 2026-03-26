Calistenia ajuda no desenvolvimento físico e cognitivo infantil

O aumento do sobrepeso entre crianças e adolescentes no Brasil acende alerta para a importância da atividade física desde cedo. O crescimento do excesso de peso entre jovens brasileiros reforça a necessidade de estratégias que incentivem a atividade física desde a infância. Nesse cenário, a calistenia se destaca como uma prática que utiliza movimentos naturais, como correr, pular e se equilibrar, adaptados de forma lúdica para o público infantil.

Dados recentes mostram que uma em cada três crianças e adolescentes de 10 a 19 anos apresenta sobrepeso, totalizando cerca de 2,6 milhões de casos no país. De acordo com levantamento baseado em dados do Sistema Único de Saúde (SUS), o sobrepeso nessa faixa etária aumentou quase 9% entre 2014 e 2024. A região Sul lidera os índices, com 37% dos jovens afetados, enquanto a região Norte apresenta 27%

O sedentarismo e o aumento do tempo em frente às telas aparecem como fatores determinantes para esse avanço, impactando não apenas a saúde física, mas também o desenvolvimento social e cognitivo.

Movimentos desde cedo

Segundo Felipe Kutiaski, educador físico especialista em calistenia, a prática pode ser introduzida desde a primeira infância, desde que respeite o caráter lúdico. “A calistenia pode ser introduzida desde cedo, desde que apresentada como movimento natural e não como treino rígido. O foco deve ser ampliar o repertório motor da criança, com atividades como correr, pular, se pendurar e equilibrar”, explica.

Os benefícios vão além do condicionamento físico. A prática contribui para o desenvolvimento de força relativa, coordenação, equilíbrio e consciência corporal. “Como a calistenia utiliza o próprio peso do corpo, ela respeita melhor a progressão natural do movimento. Isso está associado a menor gordura corporal, além de músculos e ossos mais fortes”, afirma Felipe.

Benefícios cognitivos

No campo cognitivo, os impactos também são relevantes. A calistenia trabalha padrões fundamentais como empurrar, puxar e estabilizar, fortalecendo a chamada alfabetização motora.

Quando a criança se movimenta melhor, ela melhora também atenção, memória e tomada de decisão. Isso reflete diretamente no desempenho escolar. “Além disso, a prática pode contribuir para disciplina e regulação emocional, já que a criança aprende a respeitar etapas, ouvir comandos e perceber sua evolução. Isso fortalece a disciplina de forma saudável, baseada na experiência e não na cobrança”, ressalta o especialista.

O avanço do sedentarismo infantil é uma preocupação real. A redução de atividades físicas compromete o desenvolvimento motor, social e emocional, além de aumentar o risco de doenças como obesidade e diabetes tipo 2. Para incentivar hábitos saudáveis, o especialista recomenda a participação ativa dos pais e a transformação do exercício em brincadeira. “Circuitos em casa, atividades no parque e desafios lúdicos tornam o movimento mais atrativo. Quando a criança se diverte, ela repete. E é na repetição que ocorre o aprendizado”, explica.

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A recomendação geral é que crianças entre 3 e 5 anos sejam ativas ao longo de todo o dia, enquanto aquelas entre 6 e 17 anos pratiquem ao menos 60 minutos diários de atividade física. “A calistenia infantil deve ser vista como educação do movimento. Quando a criança aprende a controlar o próprio corpo, ela ganha saúde, autonomia e confiança para a vida inteira”, destaca o educador físico.