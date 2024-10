Para que os pais e filhos criem conexões benéficas à formação de um ser humano emocionalmente equilibrado, a escritora Gab Saab lança o livro A magia da relação.

A especialista em Neuropsicanálise e Psicologia Jurídica reúne elementos que orientam a família sobre os valores indispensáveis que devem ser aprendidos em casa.

Na narrativa ilustrada são apresentados pequenos gestos diários como o acolhimento, mesmo nas situações em que as crianças desafiam a paciência e ultrapassam os limites.

Gab enfatiza a necessidade de criar uma relação de cumplicidade diante das complexidades, e mostra que os pais precisam olhar os filhos nos olhos, com respeito e atenção, ao ensinar o melhor caminho. Desta forma, cria-se um espaço para que eles tenham uma comunicação aberta e possam ser autênticos, evitando a internalização de sentimentos violentos.

No livro é reforçada a mensagem de que os ambientes tóxicos, em que há discussões constantes, comportamento impositivo e gritaria, refletem agressividade nos pequenos. A escritora, que também é mãe, destaca que as crianças acabam reproduzindo essas atitudes junto a amigos e colegas com a prática com bullying.

''Piadinhas com os amiguinhos não é legal, isso acaba fazendo mal... Alguns debocham da aparência, fazem com frequência, isso também é violência.''



(A magia da relação, p. 20)

Autora do livro Abuso: Guia Prático - Como identificar e se libertar de relacionamentos abusivos, em que pontuou à sociedade sobre a importância de combater a violência éstica, desta vez destaca outro aspecto: a educação respeitosa, que cria relações positivas e ajuda a formar crianças e adultos emocionalmente saudáveis.

Em A magia da relação, a especialista propõe uma leitura ritmada em família para alimentar o crescimento pessoal e coletivo. Gab Saab acredita que a linguagem do amor é uma forma enriquecedora de estimular o discernimento e inibir qualquer ímpeto violento, proporcionando um desenvolvimento saudável aos filhos e um ambiente mais acolhedor a todos.



FICHA TÉCNICA

Título do livro: A magia da relação

Autora: Gab Saab

Editora: edição do autor

Páginas: 45

Preço: R$ 69,98

E-book: R$ 39,98

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Gabriela Saab é nutricionista e atuou durante 15 anos como empreendedora na área esportiva e de investimentos imobiliários. Após libertar-se de um trágico e perverso relacionamento abusivo, mergulhou em um profundo processo de cura interna e estudos. , pós-graduada em Neuropsicanálise e Psicologia Jurídica, ela ainda é coach de desenvolvimento humano com foco em relacionamentos abusivos. Presente nas principais redes sociais, Gabriela conversa com o público por meio de dicas para despertar senso de mudança nas vítimas. Também leva informação e orientações por meio de palestras e podcasts que tratam do assunto. Na literatura assina como Gab Saab os livros Pelo Amor de Minhas Filhas e Abuso: Guia Prático - Como identificar e se libertar de relacionamentos abusivos