Brincar é essencial: os impactos do excesso de tecnologia no desenvolvimento infantil e o desafio de equilibrar mundos

O ato de brincar acompanha a infância desde muito antes da escola, dos brinquedos industrializados e, mais recentemente, das telas digitais. Em diferentes contextos culturais, a criança que joga bola na rua, monta casinhas com cadeiras ou explora jogos em um tablet está, em essência, envolvida em uma atividade que organiza o pensamento, regula emoções e aproxima pessoas. Para além do entretenimento, o brincar aparece como um elemento central na forma como meninos e meninas interpretam o mundo e constroem significados sobre si e sobre os outros.

A psicologia do desenvolvimento descreve o brincar como um espaço privilegiado de experimentação. Afinal, ao criar regras para um jogo, imaginar personagens ou negociar papéis em uma brincadeira de faz de conta, a criança exercita funções cognitivas complexas, como planejamento e memória. Ao mesmo tempo, treina a convivência, aprende a esperar, a ceder e a argumentar. Assim, em um cenário em que as tecnologias digitais ganham peso nas rotinas infantis, esse espaço simbólico continua existindo, mas assume novas formas. Ou seja, traz desafios e também possibilidades para famílias e escolas.

A psicologia do desenvolvimento descreve o brincar como um espaço privilegiado de experimentação – depositphotos.com / yanlev



O que dizem as teorias de Jean Piaget e Lev Vygotsky sobre o brincar?

Na perspectiva de Jean Piaget, o brincar está ligado à construção de estruturas de pensamento. Para ele, o jogo aparece como uma forma de a criança assimilar o mundo, reorganizando mentalmente aquilo que observa. Assim, nos jogos de exercício, por exemplo, o bebê repete gestos e sons, explorando o próprio corpo e o ambiente. Mais tarde, nos jogos simbólicos, transforma objetos em outros um cabo de vassoura vira cavalo, uma caixa se torna carro , o que indica avanços na capacidade de representação e na formação de conceitos.

Lev Vygotsky, por sua vez, enfatiza o caráter social do brincar. Na sua abordagem, a interação com outras pessoas crianças ou adultos é um motor para o desenvolvimento. As brincadeiras de faz de conta, segundo o autor, criam uma espécie de zona de desenvolvimento proximal, em que a criança age além do que consegue fazer sozinha, apoiada pela linguagem, pelos combinados e pela presença de parceiros. Nesse contexto, o jogo não é apenas reflexo do que a criança já sabe, mas um impulsionador de novas aprendizagens cognitivas e emocionais.

Ao articular as contribuições de Piaget e Vygotsky, o brincar na infância pode ser visto simultaneamente como exercício interno de organização mental e como prática cultural compartilhada. Portanto, essa dupla dimensão ajuda a compreender por que atividades lúdicas favorecem criatividade, autonomia, capacidade de resolver problemas e fortalecimento de vínculos afetivos. Em jogos cooperativos, por exemplo, há necessidade de planejamento conjunto; em brincadeiras de competição, surgem estratégias, regras e negociações constantes.

Brincar na infância: quais impactos no desenvolvimento cognitivo, emocional e social?

No campo cognitivo, o brincar estimula funções executivas, atenção e pensamento flexível. Dessa forma, quebra-cabeças, jogos de tabuleiro e brincadeiras de construção convidam a criança a testar hipóteses, antecipar consequências e lidar com erros de forma concreta. Portanto, esse processo contribui para a compreensão de causa e efeito e para a formação de raciocínios mais complexos, importantes para a aprendizagem escolar.

Já o desenvolvimento emocional é alimentado pelo espaço simbólico do jogo. Ao encenar medos, conflitos e desejos em histórias inventadas, a criança experimenta formas de lidar com frustrações e limites. Personagens e narrativas criadas em brincadeiras funcionam como um laboratório seguro de sentimentos. Nesse ambiente, torna-se possível treinar autocontrole, tolerância à frustração e empatia, especialmente quando há contato com o ponto de vista de colegas.

No plano social, o brincar infantil favorece a construção de regras de convivência. Em jogos em grupo, surgem acordos, disputas e reconciliações. A criança aprende a se posicionar, a ouvir, a negociar e, muitas vezes, a desistir de uma vontade imediata em favor do combinado coletivo. Esses movimentos reforçam pertencimento, cooperação e noção de justiça. Em contextos familiares, o tempo de qualidade em brincadeiras compartilhadas pode fortalecer laços, gerar memórias comuns e abrir espaço para diálogos que, em outros momentos, não ocorreriam.

Como as tecnologias digitais transformam o brincar na infância?

Com a popularização de smartphones, tablets e plataformas de streaming, o tempo de tela passou a ocupar parcela significativa do dia de muitas crianças. Em alguns lares, as brincadeiras ao ar livre e as interações presenciais são frequentemente substituídas por jogos eletrônicos, vídeos e aplicativos de entretenimento. Esse movimento altera a rotina, reduz o espaço para experimentações corporais e limita o contato direto com a natureza e com ambientes públicos de convivência.

Do ponto de vista da saúde física, a diminuição de atividades que envolvem correr, pular e explorar o espaço pode contribuir para maior sedentarismo, afetando resistência, coordenação motora e hábitos de sono. No campo emocional, a exposição a conteúdos intensos, o ritmo acelerado de estímulos e a pressão por respostas imediatas podem interferir na capacidade de espera e de autorregulação. Em termos sociais, o uso excessivo e isolado de dispositivos pode reduzir oportunidades de interação presencial entre pares.

Por outro lado, ambientes digitais também abrem novas possibilidades de brincadeiras educativas. Jogos que exigem resolução de problemas, aplicativos de criação de histórias, construção de mundos virtuais e recursos de programação visual podem estimular lógica, criatividade e trabalho em equipe, especialmente quando utilizados de forma orientada. Ferramentas de videoconferência, por exemplo, permitem que crianças mantenham contato lúdico com familiares e amigos que moram longe, ampliando redes de relação.

A presença ativa de pais, responsáveis e educadores pode ajudar a definir limites de tempo de tela, escolher conteúdos adequados à faixa etária e incentivar uma relação mais crítica com a tecnologia – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy



Qual o papel de pais e educadores na mediação do brincar em um mundo conectado?

Em um cenário cada vez mais digital, a mediação adulta torna-se elemento central para equilibrar riscos e oportunidades. A presença ativa de pais, responsáveis e educadores pode ajudar a definir limites de tempo de tela, escolher conteúdos adequados à faixa etária e incentivar uma relação mais crítica com a tecnologia. Em vez de proibir de forma absoluta, muitas famílias optam por combinar períodos de uso com momentos de brincadeiras livres e atividades físicas.

Algumas estratégias são frequentemente mencionadas em contextos educativos para preservar o brincar livre sem ignorar o mundo digital:

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Organizar espaços em casa e na escola com materiais simples, como caixas, panos, blocos e sucata limpa, que estimulem imaginação e construção.

Reservar tempos diários para brincadeiras sem tecnologia, em que a criança possa inventar regras, personagens e cenários próprios.

Propor experiências ao ar livre, como praças, parques e quintais, favorecendo movimentos amplos e contato com diferentes ambientes.

Acompanhar de perto o uso de jogos eletrônicos, transformando parte desse tempo em atividade compartilhada, com conversa sobre conteúdos e regras.

Articular escola e família na definição de orientações sobre uso responsável de dispositivos, buscando coerência entre os diferentes contextos da criança.

Ao olhar para o brincar na infância em 2026, o cenário mostra crianças circulando entre mundos físicos e virtuais, criando jogos em telas e em calçadas, transitando de histórias digitais para faz de conta presencial. A forma como adultos organizam rotinas, oferecem condições de exploração e dialogam sobre tecnologias tem peso direto nesse processo. Manter o brincar como eixo central do desenvolvimento significa garantir que, em meio a avanços digitais, a criança possa continuar experimentando, imaginando e se relacionando com liberdade e segurança.