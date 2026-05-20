O grave erro que os pais cometem ao lotar a agenda dos filhos

Em meio à rotina acelerada, excesso de telas, agendas cheias e pressão por desempenho desde a infância, especialistas vêm fazendo um alerta importante no Dia Internacional da Família, celebrado em 15 de maio: crianças não precisam apenas de atividades, cursos e estímulos constantes, elas precisam de vínculo emocional, presença afetiva e tempo para brincar.

Segundo a psicóloga e neuropsicóloga Tatiana Serra, o cérebro infantil é profundamente influenciado pelo ambiente emocional em que a criança cresce. “O cérebro da criança muda conforme o ambiente familiar. A forma como ela é acolhida, escutada, estimulada e emocionalmente validada impacta diretamente o desenvolvimento da memória, da autoestima, da segurança emocional e até da aprendizagem”, explica.

De acordo com a especialista, muitas famílias vivem hoje um paradoxo: nunca investiram tanto no desenvolvimento infantil, mas muitas vezes oferecem cada vez menos presença emocional real. “Temos crianças hiperestimuladas cognitivamente, mas emocionalmente cansadas. Elas fazem inglês, esporte, música, reforço, tecnologia, mas têm pouco tempo para simplesmente brincar, conversar ou viver momentos afetivos espontâneos dentro da família”, afirma Tatiana.



O cérebro infantil aprende pelo vínculo

A neurociência já demonstrou que as experiências emocionais da infância deixam marcas profundas no cérebro. Isso acontece porque as memórias afetivas são registradas junto aos sistemas emocionais responsáveis por sensação de segurança, pertencimento e proteção.

“É por isso que cheiros, músicas, pequenos rituais familiares e momentos simples da infância permanecem tão vivos ao longo da vida. O cérebro emocional registra aquilo que teve significado afetivo”, explica a neuropsicóloga.

Segundo Tatiana Serra, não são necessariamente os grandes eventos que constroem memórias emocionais positivas, mas sim a repetição de experiências afetivas cotidianas:

brincar junto

ouvir com atenção

acolher emoções

criar sensação de segurança

compartilhar tempo de qualidade

“O cérebro infantil não precisa de perfeição. Precisa de previsibilidade emocional, conexão e presença”, destaca.

Desenvolvimento emocional

Outro ponto que preocupa especialistas é o excesso de atividades estruturadas na infância. Muitas crianças passam o dia inteiro entre compromissos, telas e estímulos contínuos, sem espaço para descanso mental ou brincadeiras livres.

“O brincar é uma ferramenta fundamental de desenvolvimento cerebral. É durante a brincadeira que a criança exercita criatividade, linguagem, resolução de problemas, interação social e regulação emocional”, afirma Tatiana.

Segundo ela, o excesso de estímulos pode gerar:

ansiedade infantil

irritabilidade

dificuldade de atenção

baixa tolerância ao tédio

exaustão emocional precoce

“O cérebro da criança também precisa de pausa. O tédio, inclusive, pode ser importante para estimular imaginação e criatividade”, explica.

Tempo de qualidade

Para a especialista, um dos maiores desafios das famílias modernas é compreender que presença afetiva não significa apenas estar fisicamente junto. “Muitos pais estão em casa, mas emocionalmente capturados pelo celular, pelo trabalho ou pela exaustão. A criança percebe isso”, alerta.

Ela explica que pequenos momentos de conexão verdadeira têm enorme impacto no desenvolvimento emocional infantil:

refeições sem telas

conversas antes de dormir

brincadeiras espontâneas

demonstrações de afeto

escuta ativa

“O cérebro infantil se desenvolve na relação. Crianças precisam sentir que pertencem, que são vistas e emocionalmente importantes dentro da família”, afirma.

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A infância emocional molda a vida adulta

Segundo Tatiana Serra, experiências afetivas vividas nos primeiros anos influenciam diretamente a maneira como o cérebro responderá ao estresse, às relações e à autoestima na vida adulta. “A infância é o período de maior neuroplasticidade do cérebro humano. É quando se constroem muitas das bases emocionais que acompanham a pessoa pelo resto da vida.”