Antes dos 3 anos: o que a neurogênese e o desenvolvimento cerebral revelam sobre a amnésia infantil

A maioria das pessoas não guarda lembranças claras do próprio nascimento, dos primeiros passos ou das primeiras palavras. Em geral, as memórias autobiográficas só começam a ficar nítidas a partir dos 3 ou 4 anos de idade. Esse apagão da primeira infância, conhecido como amnésia infantil, não representa um defeito da memória. Em vez disso, ele se relaciona ao modo como o cérebro se desenvolve nos primeiros anos de vida, em especial ao ritmo acelerado de formação de novos neurônios no hipocampo.

Pesquisas em neurociência realizadas nas últimas décadas indicam que, nesse período, o cérebro infantil passa por uma fase de intensa construção e remodelação de circuitos. Em vez de apenas gravar experiências, ele monta, sobretudo, a infraestrutura que permitirá lembrar, planejar, falar e reconhecer a si mesmo mais tarde. Além disso, essa reconfiguração contínua ajuda a explicar por que eventos do cotidiano dos primeiros anos parecem ter desaparecido, mesmo que tenham gerado grande impacto naquele momento. Desse modo, o cérebro prioriza o desenvolvimento de suas redes a longo prazo.

Antes dos 3 anos: o que é, afinal, a amnésia infantil?

A expressão amnésia infantil descreve a dificuldade quase universal de recuperar memórias autobiográficas vividas antes dos 3 ou 4 anos de idade. Essas memórias autobiográficas envolvem situações em que a pessoa se reconhece como protagonista de uma cena específica, em um tempo e lugar determinados, com algum enredo. Assim, lembranças como o dia do primeiro dia de aula ou a festa de aniversário de 5 anos entram nessa categoria.

Estudos com adultos de diferentes países mostram um padrão semelhante. Quando pesquisadores pedem que as pessoas relatem a memória mais antiga de que se lembram claramente, a maior parte cita episódios ocorridos depois dos 3 anos. Já lembranças anteriores costumam aparecer de forma fragmentada e misturam relatos ou fotos que a família contou ao longo do tempo. Em muitos casos, ninguém consegue confirmar essas lembranças por outras fontes independentes. A ciência relaciona esse padrão ao modo como o hipocampo amadurece nos primeiros anos de vida.

Bebê chorando_ depositphotos.com / AntonLozovoy



Como a neurogênese no hipocampo apaga as lembranças iniciais?

O hipocampo é uma estrutura localizada na parte interna do cérebro e participa da formação e consolidação de memórias de longo prazo. Ali, o cérebro organiza informações de experiências recentes e, depois que as estabiliza, integra esses conteúdos ao arquivo de lembranças duradouras. Na primeira infância, porém, o hipocampo ainda passa por intensa construção, com uma taxa muito alta de neurogênese, isto é, de produção de novos neurônios.

Essa produção acelerada funciona, metaforicamente, como uma reformatação de disco rígido. Enquanto o cérebro gera novos neurônios e os integra aos circuitos, ele enfraquece ou reorganiza conexões antigas. Em modelos animais, pesquisadores observaram que períodos de neurogênese intensa no hipocampo se associam a maior dificuldade para manter memórias por longos intervalos. Quando cientistas reduzem experimentalmente a taxa de novos neurônios, as memórias antigas se tornam mais estáveis. Por outro lado, quando essa taxa aumenta, lembranças formadas anteriormente se perdem com mais facilidade.

No ser humano, estudos de imagem cerebral e de desenvolvimento mostram que o hipocampo continua amadurecendo até por volta dos 5 a 7 anos. Antes disso, os circuitos ainda não alcançam total consolidação, o que torna a memória de longo prazo mais vulnerável a mudanças e interferências. Ou seja, o mesmo processo biológico que permite ao cérebro infantil aprender com enorme rapidez também dificulta guardar, por toda a vida, as experiências vividas nessa fase. Em termos evolutivos, esse equilíbrio favorece a adaptação ao ambiente, mesmo ao custo de perder registros muito precoces.

Quando as primeiras memórias começam a ficar no cérebro?

O fim da amnésia infantil não depende apenas do ritmo da neurogênese no hipocampo. Outros dois fatores exercem papel decisivo: o desenvolvimento da linguagem e o surgimento da autoconsciência. Conforme a criança amplia o vocabulário e aprende a construir frases, ela ganha uma nova ferramenta para organizar as experiências vividas em forma de narrativa.

A partir dos 3 anos, aproximadamente, muitas crianças começam a relatar episódios usando marcas de tempo e de pessoa, como ontem, amanhã ou quando eu era pequeno. Essa capacidade de colocar a própria história em palavras ajuda a estruturar a memória autobiográfica. Em vez de apenas sentir ou vivenciar algo, a criança passa a contar o que aconteceu, nomear emoções, identificar personagens e locais. Assim, ela cria uma espécie de arquivo verbal que facilita a recuperação posterior. Além disso, conversas frequentes sobre o dia ajudam a solidificar esses registros.

Ao mesmo tempo, ocorre um avanço na autoconsciência, ou senso de si. Testes clássicos, como o teste do espelho, mostram que, entre 18 meses e 3 anos, a criança começa a reconhecer a própria imagem e a diferenciar melhor eu e outros. A partir daí, o cérebro passa a codificar memórias com um protagonista mais definido. Não se trata apenas de um bebê num parque, mas de eu no parque com determinada pessoa. Esse recorte favorece o surgimento de recordações mais estáveis e relacionadas à identidade. Portanto, linguagem e senso de eu se combinam e fortalecem o início da memória autobiográfica.

Que fatores influenciam quais lembranças da infância permanecem?

Mesmo depois que a amnésia infantil diminui, nem todas as experiências se armazenam com a mesma força. Pesquisas apontam alguns fatores que aumentam a chance de uma lembrança sobreviver ao tempo:

Intensidade emocional: episódios marcados por forte surpresa, medo ou alegria tendem a permanecer na memória.

episódios marcados por forte surpresa, medo ou alegria tendem a permanecer na memória. Repetição e relato: histórias que a família conta com frequência acabam reforçando as memórias associadas.

histórias que a família conta com frequência acabam reforçando as memórias associadas. Contexto linguístico: adultos que conversam sobre o ontem e o amanhã com a criança, fazendo perguntas abertas, estimulam a construção de narrativas internas.

adultos que conversam sobre o ontem e o amanhã com a criança, fazendo perguntas abertas, estimulam a construção de narrativas internas. Organização temporal: eventos ligados a marcos, como mudança de casa ou nascimento de um irmão, ganham pontos de referência no tempo.

Neurocientistas observam, ainda, que a memória não funciona como um registro fiel dos fatos. Em vez disso, ela passa por atualizações constantes à medida que surgem novas informações. Isso se aplica também às primeiras lembranças fixas da infância. O cérebro reorganiza e interpreta o passado com base nas estruturas que construiu, principalmente após o período de neurogênese intensa. Assim, a lembrança de um mesmo evento pode mudar sutilmente ao longo da vida.

O que a amnésia infantil revela sobre o cérebro em desenvolvimento?

O fenômeno da amnésia infantil oferece uma janela para entender como o cérebro equilibra, ao mesmo tempo, estabilidade e mudança. Na primeira infância, o sistema nervoso prioriza a flexibilidade: cria, remove e refaz conexões em alta velocidade, guiado por estímulos sensoriais, sociais e emocionais. Isso garante adaptação ao ambiente, mas faz com que as primeiras gravações de experiências se percam no processo.

À medida que o hipocampo amadurece, a neurogênese diminui de ritmo e a arquitetura das conexões se torna mais estável. Com linguagem mais desenvolvida e senso de si mais consolidado, as lembranças ganham forma de histórias que a pessoa pode recontar, revisitar e atualizar ao longo da vida. Portanto, a ausência de memórias nítidas antes dos 3 anos se apresenta para a ciência não como uma falha, e sim como um efeito esperado de um cérebro em pleno processo de construção.

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Ao iluminar a relação entre neurogênese, hipocampo e desenvolvimento da linguagem, a neurociência moderna mostra que o esquecimento dos primeiros anos integra o próprio ato de lembrar. Desse modo, o período de amnésia infantil se torna um capítulo fundamental da história de como cada pessoa passa a reconhecer quem é, de onde veio e como começou a registrar o mundo à sua volta.