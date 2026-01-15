Brincadeiras nas férias: como criar memórias afetivas longe das telas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A chegada das férias escolares representa uma oportunidade única para as famílias se reconectarem longe da rotina agitada e das telas. O período de recesso é ideal para resgatar brincadeiras que fortalecem os laços afetivos, estimulam a criatividade e criam memórias duradouras para pais e filhos.

Mais do que simples passatempos, as atividades lúdicas são fundamentais ao desenvolvimento infantil. Elas ativam áreas importantes do cérebro, aprimoram a linguagem, o raciocínio e a imaginação. O mais importante, no entanto, é a presença e a intenção por trás do momento compartilhado, pois é o afeto que transforma uma simples brincadeira em uma lembrança especial.

Esses momentos também ajudam as crianças a desenvolverem autonomia e autoestima. Ao participar da criação de uma história ou da escolha de uma atividade, elas se sentem valorizadas e parte do processo. Permitir o ócio criativo, sem a interferência constante de eletrônicos, abre espaço para que elas explorem o ambiente e descubram o mundo com todos os sentidos. Confira dicas da coordenadora pedagógica do Brazilian International School – BIS, de São Paulo/SP, Beatriz Martins.

10 brincadeiras para fortalecer o vínculo familiar

Caça ao tesouro em casa: escolha um tema, como piratas ou detetives, e espalhe pistas simples pela casa. O "tesouro" pode ser um doce, um livro novo ou um vale-filme. A atividade estimula o raciocínio lógico e a atenção aos detalhes.

Crie histórias em conjunto: comece com "Era uma vez..." e deixe a criança guiar a narrativa. Use fantoches, bonecos ou mude a voz para dar vida aos personagens. A brincadeira desenvolve a criatividade e a estrutura de pensamento.

Cozinha divertida: preparem receitas simples juntos, como biscoitos, salada de frutas ou sanduíches com formatos criativos. Deixar a criança medir ingredientes ou misturar a massa ensina sobre matemática e organização de forma prática.

Oficina de arte com sucata: reúna rolos de papel, caixas, tampinhas e outros materiais recicláveis. O desafio pode ser construir um robô, um castelo ou um animal. É um ótimo exercício para a imaginação e a coordenação motora.

Sessão de jogos de tabuleiro: resgate jogos clássicos adequados para a idade da criança. Damas e Dominó treinam a lógica, enquanto jogos de mímica ou desenho estimulam a comunicação e a criatividade.

Laboratório de ciências caseiro: faça experimentos simples e seguros, como o vulcão de bicarbonato e vinagre, plantar um feijão no algodão ou misturar água e óleo. Cada descoberta gera curiosidade e aprendizado.

Aventura ao ar livre: organize um piquenique em um parque próximo, colete folhas de diferentes formatos ou ande de bicicleta. O contato com a natureza ajuda a gastar energia e proporciona novas experiências sensoriais.

Tarefas como brincadeira: transforme pequenas responsabilidades em missões divertidas. Organize os brinquedos por cor, cuide de uma planta ou crie etiquetas para as gavetas. Isso ensina sobre organização de forma leve.

Dia de música e dança: crie uma playlist com as músicas favoritas da família e dancem livremente pela sala. Brincar de estátua ou fazer um karaokê improvisado são formas excelentes de se divertir e liberar o estresse.

Momentos de calma e conexão: antes de dormir, dedique alguns minutos para relaxar. Deitem no chão, respirem fundo juntos ou conversem sobre a melhor parte do dia. Essa prática ajuda a criança a organizar as emoções e fortalece a confiança.

