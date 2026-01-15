Assine
Brincadeiras nas férias: como criar memórias afetivas longe das telas

Veja como atividades simples podem estimular a criatividade e a autonomia das crianças; especialistas reforçam a importância da desconexão digital

15/01/2026 13:12

Brincadeiras coletivas ao ar livre, como a roda, são essenciais para fortalecer laços e o desenvolvimento infantil nas férias. crédito: FreePik

A chegada das férias escolares representa uma oportunidade única para as famílias se reconectarem longe da rotina agitada e das telas. O período de recesso é ideal para resgatar brincadeiras que fortalecem os laços afetivos, estimulam a criatividade e criam memórias duradouras para pais e filhos.

Mais do que simples passatempos, as atividades lúdicas são fundamentais ao desenvolvimento infantil. Elas ativam áreas importantes do cérebro, aprimoram a linguagem, o raciocínio e a imaginação. O mais importante, no entanto, é a presença e a intenção por trás do momento compartilhado, pois é o afeto que transforma uma simples brincadeira em uma lembrança especial.

Esses momentos também ajudam as crianças a desenvolverem autonomia e autoestima. Ao participar da criação de uma história ou da escolha de uma atividade, elas se sentem valorizadas e parte do processo. Permitir o ócio criativo, sem a interferência constante de eletrônicos, abre espaço para que elas explorem o ambiente e descubram o mundo com todos os sentidos. Confira dicas da coordenadora pedagógica do Brazilian International School – BIS, de São Paulo/SP, Beatriz Martins.

10 brincadeiras para fortalecer o vínculo familiar

  • Caça ao tesouro em casa: escolha um tema, como piratas ou detetives, e espalhe pistas simples pela casa. O "tesouro" pode ser um doce, um livro novo ou um vale-filme. A atividade estimula o raciocínio lógico e a atenção aos detalhes.

  • Crie histórias em conjunto: comece com "Era uma vez..." e deixe a criança guiar a narrativa. Use fantoches, bonecos ou mude a voz para dar vida aos personagens. A brincadeira desenvolve a criatividade e a estrutura de pensamento.

  • Cozinha divertida: preparem receitas simples juntos, como biscoitos, salada de frutas ou sanduíches com formatos criativos. Deixar a criança medir ingredientes ou misturar a massa ensina sobre matemática e organização de forma prática.

  • Oficina de arte com sucata: reúna rolos de papel, caixas, tampinhas e outros materiais recicláveis. O desafio pode ser construir um robô, um castelo ou um animal. É um ótimo exercício para a imaginação e a coordenação motora.

  • Sessão de jogos de tabuleiro: resgate jogos clássicos adequados para a idade da criança. Damas e Dominó treinam a lógica, enquanto jogos de mímica ou desenho estimulam a comunicação e a criatividade.

  • Laboratório de ciências caseiro: faça experimentos simples e seguros, como o vulcão de bicarbonato e vinagre, plantar um feijão no algodão ou misturar água e óleo. Cada descoberta gera curiosidade e aprendizado.

  • Aventura ao ar livre: organize um piquenique em um parque próximo, colete folhas de diferentes formatos ou ande de bicicleta. O contato com a natureza ajuda a gastar energia e proporciona novas experiências sensoriais.

  • Tarefas como brincadeira: transforme pequenas responsabilidades em missões divertidas. Organize os brinquedos por cor, cuide de uma planta ou crie etiquetas para as gavetas. Isso ensina sobre organização de forma leve.

  • Dia de música e dança: crie uma playlist com as músicas favoritas da família e dancem livremente pela sala. Brincar de estátua ou fazer um karaokê improvisado são formas excelentes de se divertir e liberar o estresse.

  • Momentos de calma e conexão: antes de dormir, dedique alguns minutos para relaxar. Deitem no chão, respirem fundo juntos ou conversem sobre a melhor parte do dia. Essa prática ajuda a criança a organizar as emoções e fortalece a confiança.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

